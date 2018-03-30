RAEX: количество МФО в реестре в 2018 году может сократиться более чем на 30%

Количество МФО в реестре в 2018 году может сократиться более чем на 30%, прокомментировал результаты исследования рынка МФО младший директор по банковским рейтингам рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА») Иван Уклеин.

«Микрофинансовый рынок за 2017 год прибавил 35%. Наибольший вклад в прирост портфелей внесла проблемная задолженность, а прирост крупных игроков компенсировал уход небольших МФО. В 2018 году прирост рынка зависит от сроков введения новых ограничений и составит не менее 20%. При этом количество МФО в реестре в 2018 году может сократиться более чем на 30%», — отметил он.

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