Ещё
RAEX: количество МФО в реестре в 2018 году может сократиться более чем на 30%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

RAEX: количество МФО в реестре в 2018 году может сократиться более чем на 30% 

Банки.ру 22 минуты назад
Количество МФО в реестре в 2018 году может сократиться более чем на 30%, прокомментировал результаты исследования рынка МФО младший директор по банковским рейтингам рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА») Иван Уклеин.
«Микрофинансовый рынок за 2017 год прибавил 35%. Наибольший вклад в прирост портфелей внесла проблемная задолженность, а прирост крупных игроков компенсировал уход небольших МФО. В 2018 году прирост рынка зависит от сроков введения новых ограничений и составит не менее 20%. При этом количество МФО в реестре в 2018 году может сократиться более чем на 30%», — отметил он.
Продуктовый виджет
Банки.ру: последние новости
Рубль уступает доллару и евро на открытии торгов Российские индексы завершили торги снижением ЦБ обяжет банки под подпись уведомлять клиентов об отсутствии страховки по недепозитным инструментам
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вторая холодная война официально объявлена311
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»152
Тест: Угадайте вора в законе51
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию583
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги106
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:57
В Кремле объяснили созыв сессии ОЗХО
Политика В мире
03:26
Посол Германии прокомментировал визит в МИД
Политика
03:04
Американцы решили игнорировать посла России
Политика
01:22
В генконсульство США доставили 20 коробок с пиццей
Политика
02:21
Российских дипломатов обвинили в работе против WADA
Политика
00:25
Юлия Скрипаль стремительно идет на попарвку
В мире Другое
20:10
Осин экстренно госпитализирован
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение