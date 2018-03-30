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Почти 28 тысяч чиновников наказали за нарушение прав инвесторов
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Почти 28 тысяч чиновников наказали за нарушение прав инвесторов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Около 28 тысяч чиновников в 2017 году были наказаны в административном и дисциплинарном порядке за нарушение прав инвесторов, сообщает Генеральная прокуратура РФ в пятницу.
"По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования к дисциплинарной и административной ответственности привлечены около 28 тысяч должностных лиц, возбуждено 126 уголовных дел", — говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Такие данные были озвучены на совещании по вопросам защиты прав инвесторов в Екатеринбурге, участие в котором принял генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.
По данным надзорного ведомства, прокуроры в 2017 году выявили в РФ более 157,6 тысяч нарушений законов по защите прав инвесторов. «Для их устранения внесено свыше 32,3 тысяч представлений, в суды предъявлено 2,2 тысячи заявлений (исков), предостережены о недопустимости нарушений закона 1,4 тысячи лиц», — говорится в сообщении.
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