Почти 28 тысяч чиновников наказали за нарушение прав инвесторов

"По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования к дисциплинарной и административной ответственности привлечены около 28 тысяч должностных лиц, возбуждено 126 уголовных дел", — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Юрий Чайка. Такие данные были озвучены на совещании по вопросам защиты прав инвесторов в Екатеринбурге , участие в котором принял генеральный прокурор РФ

По данным надзорного ведомства, прокуроры в 2017 году выявили в РФ более 157,6 тысяч нарушений законов по защите прав инвесторов. «Для их устранения внесено свыше 32,3 тысяч представлений, в суды предъявлено 2,2 тысячи заявлений (исков), предостережены о недопустимости нарушений закона 1,4 тысячи лиц», — говорится в сообщении.