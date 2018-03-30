В сентябре в Чэнду пройдет 17-я Международная ярмарка Западного Китая

Чэнду , 30 марта / Синьхуа / — С 20 по 24 сентября текущего года в городе Чэнду, административном центре провинции Сычуань /Юго-Западный Китай / пройдет 17-я Международная ярмарка Западного Китая. Об этом стало известно в пятницу на рабочем совещании по подготовке к ярмарке.

В отличие от всех предыдущих подобных ярмарок в этот раз она впервые будет проведена в двух отдельных выставочных центрах, общая площадь которых достигнет рекордных 260 тыс. квадратных метров. Италия станет страной-почетным гостем ярмарки.

В рамках ярмарки, которая пройдет под девизом «Новая эпоха Китая, новые успехи западного региона страны», запланировано более 40 мероприятий, включая 9-й форум по международному сотрудничеству Западного Китая, 10-ю презентацию инвестиционных проектов в Западном Китае и церемонию подписания договоров по экономическому сотрудничеству, 11-ю международную конференцию закупщиков в Западном Китае и 13-ю конференцию по инвестиционному, торговому и научно-технологическому сотрудничеству Китай-Евросоюз.

На ярмарку будут приглашены 60 тысяч гостей и бизнесменов, в том числе 20 тысяч из-за рубежа.

Международная ярмарка Западного Китая проводится с 2000 года в рамках осуществления инициативы «Пояса и пути» и стратегии масштабного освоения западной части страны. -0-