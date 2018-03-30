Как получить со скидкой самый тонкий смартфон с емким аккумулятором

Компания HOMTOM выпустила в марте свой новый смартфон HT70, который быстро стал популярен в китайских онлайн-магазинах. Поводов для этого предостаточно: аккумулятор емкостью 10 000 мАч вкупе с интересным дизайном делают свое. Чтобы отметить высокую популярностью своей новинки, производитель решил устроить дополнительную распродажу.

В период со 2 по 8 апреля HOMTOM HT70 будет доступен по специальной цене 164,99 доллара, при этом каждый сможет урвать дополнительно купон номиналом 10 долларов. Это очень хорошая цена, ведь это самый тонкий полноэкранный смартфон с аккумулятором такой емкости. Добавим к этому дисплей с соотношением сторон 18:9, разрешением 1440 х 720 пикселей, MediaTek MT6750T, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти. Чем не флагман? Еще и за такие деньги.

Смартфон оснащен двойной камерой (16 Мп + 5 Мп), USB-C и сканером отпечатков пальцев на задней панели. А еще HT70 поддерживает быструю зарядку током 3 А при напряжении 9 В. В общем, полный «фарш», убедиться в этом можно на видео ниже.

Подробности о распродаже будут доступны на официальном сайте производителя, а также в его группе на Facebook.