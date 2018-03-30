Первый в мире доступный мотосимулятор для виртуальной реальности LeanGP отправляется в производство

Один из основных недостатков мотосимуляторов — невозможность использовать их в домашней обстановке из-за больших размеров, сложности и высокой стоимости. С появлением устройства LeanGP Simulator, разработанного инженерами одноименного испанского стартапа, эта проблема будет решена. В последнее время производители симуляторов езды отдавали безусловное предпочтение автомобильным, оставляя двухколесный транспорт далеко на периферии. Объяснение тому очень простое: имитировать езду на мотоцикле значительно сложнее, поэтому приходится использовать более сложное оборудование и ПО к нему. В частности, необходима система отслеживания положения тела и множество приводов, имитирующих движение мотоцикла.

В LeanGP Simulator данная схема значительно упрощена. По словам разработчиков, он совместим с большинством игр и игровых аксессуаров — VR-шлемов и различными гарнитурами. Идя навстречу будущим пользователям, участники стартапа воплотили принцип «подключай и играй».

Реализация идеи LeanGP Simulator проста и основана на поворотах из стороны в сторону, что создает контроллеру возможность для упрощенного ввода информации, как в большинстве мотоигр.

Стартап LeanGP Simulator вызвал живой интерес на Kickstarter, заработав за первые 48 часов 20000 евро (24,6 тыс. долл.). Если в результате краудфандинга удастся заработать 1,5 млн долларов, то разработчики намерены дополнить устройство силовой обратной связью и приводами для усиления эффекта реальной езды. Цена мотосимулятора 899 евро или 1100 долларов.