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LeanGP — мотосимулятор для вашей гостиной
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LeanGP — мотосимулятор для вашей гостиной 

Hi-News.ru 1 час назад
Фото: Hi-News.ru
Сейчас без проблем можно купить себе кресло и руль для гонок, а то и вовсе оборудовать вокруг игрового компьютера кабину самолёта и наслаждаться игрой в авиасимуляторы. А вот любители мотогонок до недавнего времени были обделены симуляторами достойного качества, пока испанские фанаты не создали LeanGP и не вышли с ним на Kickstarter.
Воссоздать реалистичный симулятор езды на мотоцикле довольно сложно и затратно. Необходимо разработать не только сложную конструкцию самого «мотоцикла», имитирующую движение, но и написать под неё качественное программное обеспечение, отслеживающее в паре с датчиками положение тела, поэтому аналогов LeanGP Simulator ещё долго не появится. Создатели LeanGP Simulator решили упростить конструкцию, попутно добавив собственному детищу поддержку различных видеоигр и аксессуаров, в том числе и гарнитур виртуальной реальности. Управлять и маневрировать гонщик сможет с помощью руля и наклонов тела вместе с «мотоциклом» — все эти движения будут передаваться в игру и восприниматься ей подобно обычному управлению с геймпада, доступного в большинстве мотогонок.
Стартап LeanGP Simulator уже собрал на Kickstarter более 30 тысяч Евро и продолжает набирать обороты. Всего разработчикам требуется полтора миллиона долларов для реализации своей идеи — в этом случае симулятор снабдят обратной связью и гидроусилителем. Стоить такой аппарат будет всего около тысячи евро.
Наш телеграм-чат ждёт новых любителей высоких технологий! Вливайтесь!
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