Сапожников: регулировать рынок криптовалюты невозможно

Эстония. «Регулирование криптовалюты и блокчейна — это в некотором роде оксюморон. Этого делать нельзя, потому что это принципиально разные понятия. Понятия старого мира пытаются применить к понятиям нового, вместо того, чтобы эволюционно развиваться вместе с ним и трансформироваться», — сказал Сапожников в эфире радио Sputnik

Сапожников\: регулировать криптовалюты невозможно

Кыргызстан хочет применять криптовалюты в госзакупках. Отмечается, что это поможет снизить уровень коррупции.

Биткойн — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учета операций и одноимённый протокол передачи данных. Разные авторы по-разному классифицируют биткойны. Чаще всего встречаются варианты: криптовалюта, виртуальная валюта, цифровая валюта, электронная наличность.

В блокчейне биткоина нашли сотни ссылок на детскую порнографию

Биткойны могут использоваться для обмена на товары или услуги у продавцов, которые согласны их принимать. Обмен на обычные валюты происходит через онлайн-сервис обмена цифровых валют, другие платёжные системы, обменные пункты или непосредственно между заинтересованными сторонами.