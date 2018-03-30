Автобусы с пробегом падают быстрее грузовиков

В исследовании «Автостат Инфо» вторичного рынка автобусов показано, что его объем с учетом сезонности падает даже быстрее, чем у грузовиков. Так в феврале 2018 года вторичный рынок автобусной техники снизился на 8,3% к аналогичному периоду прошлого года, потеряв 159 машин и, соответственно, составил 1765 ед. против 1924 ед. годом ранее.

Однако перепродажи в сегменте российской пассажирской техники упали на 8% (–126 ед.), а вот у иномарок еще больше — на 9,6%, хотя в абсолютных цифрах это не так (–33 ед.). В отчетный период сменили владельцев 1453 ед. отечественных автобусов и 312 ед. автобусов иностранных марок.

За отчетный месяц сменили владельцев 840 автобусов марки «ПАЗ», что на 0,8% меньше (–7 ед.), чем годом ранее. На второе место на вторичном рынке вернулась марка «МАЗ» — 172 ед., что на 3,6% лучше (+6 ед.), чем в прошлом году (166 ед.). На третьем месте «НефАЗ» — 83 машины этой марки сменили хозяев в феврале 2018 года, что на 42% хуже (–60 ед.) прошлогоднего показателя (143 ед.). Кроме того, в ТОП-5 наиболее ходовых марок вторичного рынка автобусов также «ЛиАЗ» (75 ед., –16,7% — годом ранее 90 машин) и «Кубань» (65 ед., –8,5%, ранее 71 ед.).

ТОП-5 моделей вторичного рынка автобусов России в феврале 2018 года составили:

«ПАЗ-3205» — 590 ед. (–7,5%),

«ПАЗ-3204» — 110 ед. (+54,9%),

«ПАЗ-4234» — 90 ед. (+26,8%),

«МАЗ-103» — 74 ед. (рост в 6,2%),

«МАЗ-206/226» — 66 ед. (–37,7%).