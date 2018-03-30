Стартовала десятая общегородская акция «Поможем подготовиться к школьному балу!»

С 27 марта началась общегородская акция, которая продлится до 27 апреля. Она носит название «Поможем подготовиться к школьному балу!».

Выпускной бал — это значимое событие в жизни каждого школьника. Естественным желанием является то, чтобы это мероприятие стало запоминающимся. Мальчики и девочки хотят красиво выглядеть, ведь воспоминания о бале останутся на всю жизнь. Но, к сожалению, не все родители имеют возможность приобрести шикарные наряды своим детям на этот праздник. Есть многодетные, малообеспеченные семьи, семьи с детьми-инвалидами, у которых средства уходят на другие траты. Поэтому эта акция поможет многим выпускникам прийти на бал нарядными.

В Косино-Ухтомском районе в проведении акции участвуют специалисты Центра поддержки семьи и детства. Они выявляют выпускников среди тех, кто получает социальные услуги, кому необходима такая помощь. И школьники идут на бал красивыми.