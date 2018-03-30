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Стартовала десятая общегородская акция «Поможем подготовиться к школьному балу!»
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Стартовала десятая общегородская акция «Поможем подготовиться к школьному балу!» 

Управа района Косино-Ухтомский 2 часа назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
С 27 марта началась общегородская акция, которая продлится до 27 апреля. Она носит название «Поможем подготовиться к школьному балу!».
Выпускной бал — это значимое событие в жизни каждого школьника. Естественным желанием является то, чтобы это мероприятие стало запоминающимся. Мальчики и девочки хотят красиво выглядеть, ведь воспоминания о бале останутся на всю жизнь. Но, к сожалению, не все родители имеют возможность приобрести шикарные наряды своим детям на этот праздник. Есть многодетные, малообеспеченные семьи, семьи с детьми-инвалидами, у которых средства уходят на другие траты. Поэтому эта акция поможет многим выпускникам прийти на бал нарядными.
В Косино-Ухтомском районе в проведении акции участвуют специалисты Центра поддержки семьи и детства. Они выявляют выпускников среди тех, кто получает социальные услуги, кому необходима такая помощь. И школьники идут на бал красивыми.
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