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В копейских маршрутках снизили цены после жалобы в антимонопольную службу
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В копейских маршрутках снизили цены после жалобы в антимонопольную службу 

74.ru 32 минуты назад
Фото: 74.ru
Копейские перевозчики снизили стоимость проезда на девяти маршрутах с 26 до 23 рублей. Об этом предприниматели отчитались в антимонопольную службу, которая расследует административное дело о ценовом сговоре компаний.
— О том, что с 1 апреля будут снижены цены на проезд, нам сообщили сразу два индивидуальных копейских предпринимателя, — сообщила пресс-секретарь Челябинского управления Федеральной антимонопольной службы Наталья Мартынюк.
ИП Артамонов снизит стоимость проезда до 23 рублей на маршрутах №1, 2 (23 рубля до посёлка Шахты №44, 25 рублей до Старокамышинска), № 5, 10, 18, 20, 26 (23 рубля до посёлка Южного, 25 рублей до Старокамышинска, 35 рублей до Октябрьского).
ИП Суктубаева снизит цены на маршрутах № 1 и № 16 (до 23 рублей), № 2 (25 рублей до посёлка Шахты №44, 26 рублей до Старокамышинска) и № 20 (25 рублей).
О возбуждении дела в отношении 13 перевозчиков Копейска за антиконкурентное соглашение о повышении цен на проезд в маршрутках антимонопольная служба сообщила 28 марта. Проверка по жалобе горожанина показала, что компании перевозят пассажиров по нерегулируемым тарифам. И одновременно они повысили стоимость проезда до 26 рублей.
— Это указывает на антиконкурентное соглашение перевозчиков, что противоречит законодательству — пункту 1 части 1 статьи 11 закона «О защите конкуренции», — напомнила Наталья Мартынюк. — Кроме того, проезд в Копейске стоит дороже, чем в иных городах с численностью населения менее миллиона человек.
По информации УФАС, проезд дешевле в таких городах, как Кемерово, Абакан (Хакасия, 18 рублей), Курск (16–18 рублей), Курган (20–23 рубля), Брянск (18–20 рублей), Ульяновск (17–18 рублей).
Сейчас антимонопольная служба также рассматривает дело в отношении 31 перевозчика Челябинска. По информации ведомства, они заключили антиконкурентное соглашение в конце ноября 2017 года, синхронно увеличив цены на проезд с 23 до 25 рублей. Заседание назначено на 4 апреля в 14:00.
Ранее ведомство уже признало нарушение антимонопольного законодательства в действиях четырех перевозчиков Магнитогорска. Им предписано снизить цены на проезд с 25 до 20 рублей на маршрутах № 13, 15, 22, 50, 48, 40, 55, 47, 33, 37 и 56.
Один из предпринимателей уже отчитался об исполнении этого предписания. Остальные перевозчики обжалуют решение УФАС в суде.
Ситуация с маршрутками в Челябинске достигла точки кипения: читатели завалили нас жалобами и видеофайлами с нарушениями водителей общественного транспорта. Поэтому сайт 74.ru, ГИБДД и городское управление транспорта запустили совместный проект, который позволит использовать эти записи для наказания виновных водителей. Снимайте выкрутасы маршрутчиков, присылайте на указанный ниже адрес, но перед этим обязательно прочитайте несложные рекомендации.
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