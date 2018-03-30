В копейских маршрутках снизили цены после жалобы в антимонопольную службу

Копейские перевозчики снизили стоимость проезда на девяти маршрутах с 26 до 23 рублей. Об этом предприниматели отчитались в антимонопольную службу , которая расследует административное дело о ценовом сговоре компаний.

— О том, что с 1 апреля будут снижены цены на проезд, нам сообщили сразу два индивидуальных копейских предпринимателя, — сообщила пресс-секретарь Челябинского управления Федеральной антимонопольной службы Наталья Мартынюк.

ИП Артамонов снизит стоимость проезда до 23 рублей на маршрутах №1, 2 (23 рубля до посёлка Шахты №44, 25 рублей до Старокамышинска), № 5, 10, 18, 20, 26 (23 рубля до посёлка Южного , 25 рублей до Старокамышинска, 35 рублей до Октябрьского).

ИП Суктубаева снизит цены на маршрутах № 1 и № 16 (до 23 рублей), № 2 (25 рублей до посёлка Шахты №44, 26 рублей до Старокамышинска) и № 20 (25 рублей).

О возбуждении дела в отношении 13 перевозчиков Копейска за антиконкурентное соглашение о повышении цен на проезд в маршрутках антимонопольная служба сообщила 28 марта. Проверка по жалобе горожанина показала, что компании перевозят пассажиров по нерегулируемым тарифам. И одновременно они повысили стоимость проезда до 26 рублей.

— Это указывает на антиконкурентное соглашение перевозчиков, что противоречит законодательству — пункту 1 части 1 статьи 11 закона «О защите конкуренции», — напомнила Наталья Мартынюк. — Кроме того, проезд в Копейске стоит дороже, чем в иных городах с численностью населения менее миллиона человек.

Сейчас антимонопольная служба также рассматривает дело в отношении 31 перевозчика Челябинска . По информации ведомства, они заключили антиконкурентное соглашение в конце ноября 2017 года, синхронно увеличив цены на проезд с 23 до 25 рублей. Заседание назначено на 4 апреля в 14:00.

Ранее ведомство уже признало нарушение антимонопольного законодательства в действиях четырех перевозчиков Магнитогорска . Им предписано снизить цены на проезд с 25 до 20 рублей на маршрутах № 13, 15, 22, 50, 48, 40, 55, 47, 33, 37 и 56.

Один из предпринимателей уже отчитался об исполнении этого предписания. Остальные перевозчики обжалуют решение УФАС в суде.