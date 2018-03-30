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Монголы завалят планету шерстью
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Монголы завалят планету шерстью 

Lenta.ru 30 минут назад
Фото: Lenta.ru
Монголия запускает новую онлайн-платформу по продаже изделий из кашемира через китайскую товарную биржу Бохай. Об этом сообщает Fashion Network.
Представители Сельскохозяйственной биржи Монголии объявили, что платформа начнет функционировать в середине апреля 2018 года. «Сотрудничество с китайской биржей Бохай позволит Монголии вести торговлю не только с Китаем, но и с другими странами», — сказал главный менеджер монгольской биржи Чулуунбаатар Байар (Chuluunbaatar Bayar).
Монголия — крупнейший поставщик шерстяной ткани, занимающий 40 процентов мирового рынка. Именно на кашемир приходится 90 процентов всех продаж Сельскохозяйственной биржи: в 2017 году было продано семь тысяч тонн материала на сумму 218 миллионов долларов.
В феврале этого года правительство Монголии запустило четырехлетнюю программу по развитию шерстяной промышленности с целью пятикратного увеличения экспорта, что позволило бы повысить пропускную способность страны и обеспечить финансирование отечественных фирм.
В Монголии насчитывается в общей сложности 27 миллионов коз, а годовой объем производства кашемира составляет 9 400 тонн.
В августе 2016 года британская супермодель Кейт Мосс стала лицом бренда Naked Cashmere. Видеоролик, смонтированный из фотографий с ней, опубликован на YouTube. Съемки проходили на пустынном пляже, автором фотосессии стал немецкий модный фотограф Питер Линдберг.
Продукция Naked Cashmere продается через интернет. Основатели марки позиционируют бренд как доступную роскошь. В продаже вещи появились осенью 2016-го, цены на них начинаются от 50 долларов.
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