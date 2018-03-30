Прогноз майкого пересмотра индексов MSCI, — Аналитики ВТБ Капитал

Мы обновили наши прогнозы, представленные в Обзоре индексов 2 марта. Основные изменения, произошедшие с тех пор, заключаются в следующем: 1) теперь у нас нет сомнений во включении FIVE RX; 2) RUAL выполнил требование к уровню ликвидности в 1к18; и 3) MFON RX стал еще дальше от включения.

FIVE — требования по ликвидности выполнены

1 февраля акции FIVE получили листинг Московской биржи . В марте медианный объем торгов ГДР на акции компании в Москве превысил 3,7 млн долл., и показатель ATVR за 1 месяц, таким образом, составил более 23% (против 15%, необходимых для включения в индексы MSCI). В связи с этим мы полагаем, что ГДР компании имеют все шансы на включение по итогам майского пересмотра. С учетом текущей цены вес FIVE RX в индексе MSCI Russia, по нашим оценкам, должен составить 1,9%, что может привести к притоку порядка 300 млн долл. пассивных инвестиций. Вес акций в MSCI Russia 10/40 составит 4,5%.

MFON — ориентир не определен

Порог, преодоление которого обеспечило бы MFON RX включение в индексы MSCI, по-прежнему неизвестен. По нашим оценкам, необходимый диапазон рыночной капитализации составляет 3,2–3,65 млрд долл., для чего цена акций во второй половине апреля должна составить 600–680 руб. Мы считаем, что недавнее снижение котировок MFON уменьшает его шансы на включение в индексы по итогам майского пересмотра (для этого за оставшееся время им нужно вырасти на 14–30%).

RUAL — вопросы к ликвидности

В марте медианное значение ликвидности RUAL находилось в районе 1,9 млн долл. Благодаря этому значение ATVR за последние три месяца превысило 16%, и, таким образом, в 1к18 (как и в 4к17) требования к уровню ликвидности были выполнены. Однако следует иметь в виду, что MSCI смотрит на уровень ликвидности за четыре квартала подряд, а как минимум во 2к17 RUAL не смог преодолеть эту планку. Для того чтобы включение состоялось, необходимо, чтобы индекс-провайдер принял решение о том, что недавнее размещение акций компании «значительно» повысило скорректированную на фри-флоут рыночную капитализацию и ликвидность. Однако MSCI не дает четкого определения того, что следует понимать под словом «значительно». Мы видели применение этого правила в случае ALRS в 2014 г. и PLZL в 2017 г. Как бы то ни было, если во 2к–3к18 ликвидность инструмента не ухудшится, он, скорее всего, будет включен в индексы MSCI в ноябре.

POLY — включение ожидается осенью

Ликвидность POLY RX остается на высоком уровне, в связи с чем мы подтверждаем наш прогноз включения инструмента в индексы MSCI в ноябре. Включение ENPL по-прежнему зависит от увеличения доли акций в свободном обращении.