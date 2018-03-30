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Лидерами следующей недели могут стать акции МТС, «Мечела» и Русгидро, — Георгий Ващенко, начальник управления ИК «Фридом Финанс»
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Лидерами следующей недели могут стать акции МТС, «Мечела» и Русгидро, — Георгий Ващенко, начальник управления ИК «Фридом Финанс» 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Нефть выросла выше $70, что поддержало рубль и котировки акций. Динамика в первом эшелоне смешанная, в отсутствие новостей бумаги движутся под влиянием технических факторов. Разворот намечается в акциях МТС, Мечела и Русгидро, они могут стать лидерами роста на следующей неделе. Также высокие шансы на отскок имеют бумаги Yandex N. V., Магнита, Сбербанка и Распадской. Аутсайдерами могут стать бумаги ММК, Интер РАО, Роснефти и ГМК.
Наиболее вероятным сценарием по рынку в целом на будущей неделе видится рост до 2300 п. по индексу Мосбиржи, затем последует разворот вниз. Причем коррекция, вероятнее всего, будет достаточно ощутимой, целью на горизонте двух недель может стать уровень 2200 п., однако эта отметка не является сильным уровнем поддержки. Факторами, которые определят динамику, будет техническая картина и внешний фон. Все позитивные события, на мой взгляд, уже отыграны. Дополнительным фактором является ситуация на рынках виртуальных активов (так называемых криптовалют), их падение усилит волатильность на фондовых площадках.
Пара USD/RUB после небольшого укрепления, на мой взгляд, вернется в диапазон 57,50–58,50.
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