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$850 млн: Telegram показал отличный результат во втором раунде ICO
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$850 млн: Telegram показал отличный результат во втором раунде ICO 

BitCryptoNews 2 часа назад
Фото: BitCryptoNews
Павел и Николай Дуровы сообщили, что они привлекли $850 млн в ходе второго раунда ICO. Это следует из данных извещения, полученного от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Участие в ICO должно помочь предпринимателям привлечь деньги на развитие мессенджера Telegram и новой блокчейн-платформы Telegraph Open Network. Имена инвесторов в документе не сообщаются, однако известно, что в ICO приняли участие 94 субъекта. Напомним, первый раунд ICO проходил с 29 января по 13 февраля 2018 года и смог собрать $850 млн от 81 инвестора. По данным газеты «Ведомости», одним из инвесторов в первом раунде стал бизнесмен Роман Абрамович. Издание сообщает, что российский олигарх вложил в проект $300 млн  Больше новостей об ICO Павла Дурова читайте здесь.
фото: Shutterstock
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