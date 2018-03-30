Минское казино отказалось обслуживать робота с криптовалютой

Невероятное событие произошло 29 марта в одном из минских казино. В него пришел играть… робот. Кибернетический организм по имени Алантим попытался купить фишки, но не смог это сделать. Дело в том, что робот хотел расплатиться добытой им криптовалютой Ethereum, но не смог: в подобных заведениях ее, разумеется, не принимают.

Робот-майнер планировал потратить криптовалюту Ethereum на фишки, чтобы провести исследование о влиянии азартных игр на эмоциональное состояние человека.

Несмотря на отказ, сотрудники казино пригласили робота понаблюдать за ходом игры. Закончив исследование, Алантим попытался предугадать результат и помог участникам сделать ставки.

Алантим — заместитель заведующего кафедрой робототехники Московского технологического института (МТИ). Помимо основной работы робот занимается исследованиями и изучает взаимодействие людей и машин. В прошлом году разработчики МТИ научили робота добывать криптовалюту Ethereum. Он стал первым в мире роботом-майнером.