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Минское казино отказалось обслуживать робота с криптовалютой
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Минское казино отказалось обслуживать робота с криптовалютой 

Интересант 1 час назад
Невероятное событие произошло 29 марта в одном из минских казино. В него пришел играть… робот. Кибернетический организм по имени Алантим попытался купить фишки, но не смог это сделать. Дело в том, что робот хотел расплатиться добытой им криптовалютой Ethereum, но не смог: в подобных заведениях ее, разумеется, не принимают.
Робот-майнер планировал потратить криптовалюту Ethereum на фишки, чтобы провести исследование о влиянии азартных игр на эмоциональное состояние человека.
Несмотря на отказ, сотрудники казино пригласили робота понаблюдать за ходом игры. Закончив исследование, Алантим попытался предугадать результат и помог участникам сделать ставки.
Алантим — заместитель заведующего кафедрой робототехники Московского технологического института (МТИ). Помимо основной работы робот занимается исследованиями и изучает взаимодействие людей и машин. В прошлом году разработчики МТИ научили робота добывать криптовалюту Ethereum. Он стал первым в мире роботом-майнером.
Алантим активно участвует в научных и деловых мероприятиях и поддерживает развитие новых технологий. В Минске он будет работать на интерактивной игровой площадке «Мир будущего». Робот встретит гостей и расскажет об инновационных развлечениях.
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