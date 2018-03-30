Курс биткоина упал ниже $7 тысяч

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Стоимость криптовалюты биткоин в ходе торгов пятницы опустилась ниже отметки в $7 тыс., свидетельствуют данные торгов. В ходе падения курс криптовалюты достиг минимального значения за 50 дней.

По состоянию на 10.28 по московскому времени цена биткоина укреплялась на 0,56%, корректируясь после падения до $6,62 тысячи. А рыночная капитализация криптовалюты держалась на отметке в $119 млрд

Данные Coindesk

Минимальное значение для биткоина в 2018 году — показатель 6 февраля, когда криптовалюта опустилась до отметки в $5,95 тысячи, напоминает Coindesk.

27 марта курс биткоина опустился ниже $8 тыс. на фоне запрета рекламы криптовалют в социальной сети Twitter. Компания ввела запрет на криптовалюты первичные размещения токенов (ICO) вслед за Google и Facebook.

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По мнению Томаса Ли, возглавляющего исследовательскую компанию Fundstrat, резкие падения цены криптовалюты преимущественно завершились, отмечает Express. Однако на рынке преобладает подавленное настроение: инвесторы, рассчитывающие на повышение криптовалюты, опасаются дальнейшего понижения цен.

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