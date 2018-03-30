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В Киргизии стартовали благотворительные акции к Дню Победы
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В Киргизии стартовали благотворительные акции к Дню Победы 

Парламентская газета 51 минуту назад
Фото: Парламентская газета
В Киргизии стартовали две ежегодные акции, приуроченные к Дню Победы, — «Я помню! Я Горжусь!» и «Успей сказать спасибо!». Об этом объявили в пятницу их организаторы, сообщив, что в этом году решено объединить обе акции, информирует местное агентство «24.kg».
«Опыт прошлого года показал, что вытянуть две акции тяжело и финансово, и «людски», поэтому и решили их объединить», — рассказали организаторы.
Активисты планируют собрать минимум 270 тысяч сомов (228 тысяч рублей), чтобы поздравить каждого ветерана и труженика тыла. На собранные средства к 9 мая будут приобретены продуктовые наборы, которые накануне Дня Победы будут вручены каждому ветерану войны, сказал один из инициаторов акции Тимур Азыков. Деньги можно передать в «из рук в руки» в проверенных точках сбора, которые работают только стационарно, или перечислить на электронный счет фонда «Ветераны 365». В прошлом году в списках ветеранов войны значилось в Киргизии 647 человек. Накануне в республике началась подготовка к проведению марша «Бессмертного полка».
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