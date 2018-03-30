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Эксперты «нарисовали» не самые радостные перспективы для рубля
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Эксперты «нарисовали» не самые радостные перспективы для рубля 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Так, курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов прибавил 2 копейки по сравнению с уровнем закрытия торгов в четверг и составил 57,28 рубля. Курс евро повысился на 13 копеек до 70,6 рубля.
Правда, на 10:55 доллар немного уступил — за него давали 57,24. Европейская валюта тоже немного подешевела — до 70,53 рубля.
"На исходе недели российский рубль фактически будет предоставлен самому себе. Весь Запад отмечает Страстную пятницу, а Европа потом еще и Пасхальный понедельник, поэтому ярких движений ждать не приходится", — рассказал "Российской газете" Станислав Вернер, глава аналитического департамента Dominion.
"Жизнь" на внутренний валютный рынок вернется лишь с возвращением торгов в США, в понедельник вечером. Тогда можно ожидать направленного движения и здесь перспективы для рубля вырисовываются не очень радужные.
"В подобных условиях пока нет выхода евро и доллара в новый более высокий ценовой диапазон за счет дорогой нефти. Но, судя по графикам, и она не спасет, хотя и в ближайшие дни может выйти на новые максимумы. Доллар/рубль в первой половине апреля может добраться до отметки в 58,77 рубля, что совпадает с максимумом февраля, а евро/рубль в случае формирования нового импульса вверх по EUR/USD его переписать и дотянуться до планки в 72,0 рубля", — отметил эксперт.
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