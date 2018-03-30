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В Москве началась акция «Скорая библиотечная помощь»
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В Москве началась акция «Скорая библиотечная помощь» 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Южные горизонты
Департамент культуры Москвы запустил акцию «Скорая библиотечная помощь», сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт мэра. Книги будут передавать в российские читальни, где требуется расширение фондов.
Например, прочитанную литературу, которая больше не пригодится, горожане смогут передать в Центральную городскую деловую библиотеку.
Ещё одна цель акции, по словам организаторов, заключается в сохранении ценности бумажной книги.
Ранее Newinform сообщало, что Москва признана самым читающим регионом в 2017 году.
RT на русском: последние новости
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 Ещё 2 источника 
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