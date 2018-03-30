В Москве началась акция «Скорая библиотечная помощь»

Департамент культуры Москвы запустил акцию «Скорая библиотечная помощь», сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт мэра. Книги будут передавать в российские читальни, где требуется расширение фондов.

Например, прочитанную литературу, которая больше не пригодится, горожане смогут передать в Центральную городскую деловую библиотеку.

Ещё одна цель акции, по словам организаторов, заключается в сохранении ценности бумажной книги.

Ранее Newinform сообщало, что Москва признана самым читающим регионом в 2017 году.