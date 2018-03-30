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Власти Москвы продадут через аукцион здание с земельным участком на Тверской улице
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Власти Москвы продадут через аукцион здание с земельным участком на Тверской улице 

РИАМО 37 минут назад
Фото: РИАМО
Электронные торги, в ходе которых определят нового собственника здания с земельным участком на Тверской улице, пройдут во второй половине мая, объект продажи находится в собственности города Москвы, начальная стоимость здания составляет 42,5 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы департамента города Москвы по конкурентной политике.
Лот включает в себя двухэтажное здание площадью 553 квадратных метра и земельный участок площадью 324 квадратных метра. Здание оборудовано водопроводом, центральным отоплением, канализацией, водоснабжением. Электроснабжение — 220 Вольт и скрытая проводка. Объект имеет свободное назначение.
«Объект продажи имеет уникальную локацию — расположен в Тверском районе, соседствует с памятниками архитектуры, бизнес-центрами, в непосредственной близости от активного пешеходного трафика. Объект имеет свободное назначение, и выставлен на торги без обременений. Начальная стоимость здания вместе с земельным участком составляет 42,5 миллиона рублей», — сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.
Торги по объекту пройдут во второй половине мая.
Как полагает директор по маркетингу компании Welhome Андрей Хитров, предстоящие торги привлекут ряд инвесторов.
«Стартовая цена объекта в такой престижной локации, как Тверской район, видится весьма привлекательной, учитывая, что вместе с ним на торги выставлен земельный участок. Объект офисного назначения с земельным участком явно заинтересует собственников находящихся поблизости коммерческих площадей для расширения арендного бизнеса», — подчеркнул Хитров.
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