Власти Москвы продадут через аукцион здание с земельным участком на Тверской улице

Электронные торги, в ходе которых определят нового собственника здания с земельным участком на Тверской улице, пройдут во второй половине мая, объект продажи находится в собственности города Москвы , начальная стоимость здания составляет 42,5 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы департамента города Москвы по конкурентной политике.

Лот включает в себя двухэтажное здание площадью 553 квадратных метра и земельный участок площадью 324 квадратных метра. Здание оборудовано водопроводом, центральным отоплением, канализацией, водоснабжением. Электроснабжение — 220 Вольт и скрытая проводка. Объект имеет свободное назначение.

«Объект продажи имеет уникальную локацию — расположен в Тверском районе, соседствует с памятниками архитектуры, бизнес-центрами, в непосредственной близости от активного пешеходного трафика. Объект имеет свободное назначение, и выставлен на торги без обременений. Начальная стоимость здания вместе с земельным участком составляет 42,5 миллиона рублей», — сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев

Торги по объекту пройдут во второй половине мая.

Как полагает директор по маркетингу компании Welhome Андрей Хитров , предстоящие торги привлекут ряд инвесторов.

«Стартовая цена объекта в такой престижной локации, как Тверской район, видится весьма привлекательной, учитывая, что вместе с ним на торги выставлен земельный участок. Объект офисного назначения с земельным участком явно заинтересует собственников находящихся поблизости коммерческих площадей для расширения арендного бизнеса», — подчеркнул Хитров.