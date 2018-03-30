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В ближайшей перспективе UST’10 с трудом смогут преодолеть 3%, — Аналитики Росбанка
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В ближайшей перспективе UST’10 с трудом смогут преодолеть 3%, — Аналитики Росбанка 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Для подобного разворота существует сразу несколько причин, от некоторого ослабления экономической статистики из США в последние недели до отсутствия сигналов крайней жесткости в пресс-релизе по итогам недавнего заседания ФРС и использования американского госдолга как защитного актива в периоды неопределенности.
Стратеги Societe Generale по ставкам ожидают, что ориентир по терминальной ставке Fed Funds (3.375% годовых) остается ключевым якорем и ограничителем для доходности американских обязательств даже в условиях временного разгона инфляции в 1п’18. Как следствие, в ближайшей перспективе UST’10 с трудом смогут преодолеть и закрепиться выше отметки в 3% (ожидается SG лишь к концу 2018 года).
Для долларовых активов из развивающихся стран, однако, подобное развитие событий совсем не обязательно будет благоприятным, с учетом все еще узких спредов и весьма нестабильного спроса со стороны инвесторов на рисковые активы.
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