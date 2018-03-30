Выдача займов до зарплаты выросла в феврале на 26,5% 

Москва, 30 марта — «Вести. Экономика». В феврале 2018 г. количество выданных микрозаймов ("займов до зарплаты") составило 686,4 тыс. ед., увеличившись на 26,5% по сравнению с февралем 2017 г. (542,8 тыс. ед.)., сообщило Национальное бюро кредитных историй. При этом сумма выданных микрозаймов увеличилась на 25,6% и в феврале 2018 г. составила 6,74 млрд руб. (в феврале 2017 г. — 5,37 млрд руб.). В феврале 2018 г. самое большое количество выданных микрозаймов ("займов до зарплаты") в регионах РФ (среди 40 регионов-лидеров по объемам микрофинансирования) было отмечено в Москве (28,7 тыс. ед.), Республике Башкортостан (23,5 тыс. ед.), Свердловской (23,1 тыс. ед.), Кемеровской (23,1 тыс. ед.), Ростовской (22,9 тыс. ед.) и Московской (22,7 тыс. ед.) областях, а также в Краснодарском крае (20,4 тыс. ед.). Наименьшее количество микрозаймов было выдано в Тульской области (6,4 тыс. ед.), Республике Бурятия (6,5 тыс. ед.), Ставропольском крае (6,5 тыс. ед.), Брянской области (6,5 тыс. ед.), Республике Карелия (7,1 тыс. ед.), а также Хабаровском крае (7,2 тыс. ед.).
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Долги по займам до зарплаты в РФ выросли в 2017 г. на 35% При этом самая высокая динамика роста выдачи микрозаймов в феврале 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. (среди 40 регионов-лидеров по объемам микрофинансирования) была зафиксирована в Удмуртской Республике (+75,7%), Волгоградской (+61,6%), Воронежской (+54,9%) и Омской (+54,8%) областях, а также в Пермском крае (+52,0%). В ряде регионов было отмечено сокращение выдачи микрозаймов, в том числе в Иркутской области (-10,0%), Ставропольском крае (-3,9%) и Архангельской области (-2,4%). В Москве и Санкт-Петербурге выдача «займов до зарплаты» в феврале 2018 г. увеличилась на 44,7% и 43,4% соответственно. «Увеличение темпов выдачи микрозаймов в начале 2018 г. по-прежнему связано с их востребованностью у определенных групп заемщиков», — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.