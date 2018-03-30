Жители столицы смогут поделиться с библиотеками прочитанными книгами 

Акция позволит дать изданиям вторую жизнь.
В Москве стартовала акция «Скорая библиотечная помощь», в рамках которой горожане могут сдать прочитанные книги в Центральную городскую деловую библиотеку, откуда их отвезут в читальни страны.
— Случается, что старые книги дарят друзьям и знакомым, относят в букинистический магазин или же они просто стоят на полках. Главная цель акции — дать уже прочитанным и, возможно, позабытым их владельцами книгам вторую жизнь. Мы хотим централизованно собрать и передать эти издания в те библиотеки страны, которые хотят расширить и пополнить свои фонды, — рассказали в пресс-службе Дирекции культурных центров.
Также целью акции является возможность показать, что бумажные книги не теряют своей актуальности и ценности в век информационных технологий.
Столичные библиотеки тоже примут участие в акции и поделятся книгами, переданными им в безвозмездное пользование издательствами, с различными организациями и частными лицами.
Сдать можно издания разной тематики для всех возрастов: художественные, познавательные, энциклопедии, справочники, а также научно-популярную литературу и беллетристику, передает официальный портал мэра и правительства Москвы.
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