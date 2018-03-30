Рынки акций Азии растут вслед за Уолл-стрит 

Москва, 30 марта — «Вести. Экономика». Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона повысились в пятницу после роста на Уолл-стрит накануне, сообщает MarketWatch.
Фото: EPA-EFE/CHRISTOPHER JUE Японский индекс Nikkei 225 повысился на 1,4%. Поддержку индексу оказал рост акций ориентированных на экспорт технологических компаний. Накануне инвесторы покупали акции крупных американских технологических компаний, которые снижались на прошлой неделе на опасениях по поводу дополнительного регулирующего надзора. Акции японской SoftBank Group подскочили на 1,84%, Nintendo — на 0,43%, Tokyo Electron — на 4,16%. Как сообщали «Вести. Экономика», промышленное производство в Японии восстановилось в феврале после значительного снижения в январе. Компании прогнозируют дальнейший рост в ближайшие месяцы.
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