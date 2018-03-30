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Рынки акций Азии растут вслед за Уолл-стрит
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Рынки акций Азии растут вслед за Уолл-стрит 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 30 марта — «Вести. Экономика». Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона повысились в пятницу после роста на Уолл-стрит накануне, сообщает MarketWatch.
Фото: EPA-EFE/CHRISTOPHER JUE  Японский индекс Nikkei 225 повысился на 1,4%. Поддержку индексу оказал рост акций ориентированных на экспорт технологических компаний. Накануне инвесторы покупали акции крупных американских технологических компаний, которые снижались на прошлой неделе на опасениях по поводу дополнительного регулирующего надзора. Акции японской SoftBank Group подскочили на 1,84%, Nintendo — на 0,43%, Tokyo Electron — на 4,16%. Как сообщали «Вести. Экономика», промышленное производство в Японии восстановилось в феврале после значительного снижения в январе. Компании прогнозируют дальнейший рост в ближайшие месяцы.
Ссылки по теме
Банк Японии оказался в тупике Китай принял новые правила сферы управления активами Рынки выходят из пике. Почему? Отдельные данные показали, что спрос на рабочую силу в Японии немного снизился, а уровень безработицы вырос в феврале. Тем не менее рынок труда, как ожидается, останется жестким из-за нехватки работников. Южнокорейский индекс KOSPI в ходе торгов в пятницу прибавил 0,39%. Лидерами роста стали акции финансового и технологического секторов. Бумаги Samsung Electronics подорожали на 0,37%, SK Hynix — на 1,25%. Китайский Shenzhen Composite к 9:40 мск вырос на 1,19%, тогда как Shanghai Composite повысился всего на 0,12%. Биржи в США, Гонконге, Австралии и Европе закрыты в связи с пасхальными праздниками (Страстная пятница). Фондовые индексы США выросли по итогам торгов в четверг. Индекс S&P 500 прибавил 1,38%, Dow Jones Industrial Average — 1,07%. Nasdaq Composite повысился на 1,64%.
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