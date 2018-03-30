Рынок акций РФ умеренно растет по РТС в отсутствие крупных игроков 

Российский рынок акций в пятницу, последний рабочий день недели и марта, умеренно растет по РТС в отсутствие крупных игроков по причине выходного дня в ряде зарубежных стран.
Индекс Мосбиржи к 17.21 мск торгуется у уровня предыдущего закрытия — 2274,62 пункта, индекс РТС поднимается на 0,21%, до 1249,58 пункта, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами «завтра» растет при этом на 9 копеек, до 57,34 рубля, курс евро — на 19 копеек, до 70,66 рубля.
Российский рынок демонстрирует смешанную динамику в отсутствие ключевых игроков, отмечает аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов. «Сегодня большинство бирж США и Европы закрыты, и торги акциями и товарными контрактами не проводятся. В отсутствие иностранных инвесторов торговые обороты на Мосбирже существенно снизились», — поясняет руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович. Фьючерсы на нефть марки Brent также не торгуются в связи с тем, что у зарубежных бирж праздничный выходной.
Среди лидеров роста — префы "Селигдара" (2,65%), акции «Юнипро» (1,94%), "Русгидро" (1,6%), «Энел России» (1,27%), МТС (1,26%) и "Распадской" (1,09%). Среди лидеров падения — акции ТМК (-2,05%), обыкновенные акции "Мечела" (-1,96%), акции "Уралкалия" (-1,34%), "М. Видео" (-1,21%), НМТП (-1,2%), а также "Яндекса" (-1,19%) и "Акрона" (-1,16%).
До конца торговой сессии индекс Мосбиржи останется вблизи текущих значений, считает Дроздов. В наиболее ликвидных бумагах наблюдается разнонаправленная динамика, таким образом, до конца дня мы ожидаем консолидации индекса Московской биржи вблизи текущих уровней, соглашается Абрамович. Но затем активность и волатильность могут начать возвращаться на рынок. В период с субботы до утра понедельника выйдут индексы PMI для производственного сектора Китая, Японии и России, напоминает Коул Эйксон, аналитик компании «Сбербанк КИБ».
Новая неделя может принести новые переживания отечественным инвесторам, поскольку дипломатический конфликт России и Запада может получить дальнейшее развитие, считает аналитик ГК «ИнстаФорекс» Игорь Ковалев. «В понедельник торги будут оставаться вялыми, поскольку католический мир продолжит праздновать Пасху. С возвращением иностранных игроков волатильность на рынке повысится. Также многое будет зависеть от того, с каким настроением после отдыха вернутся к торгам сырьевые площадки», — комментирует он.