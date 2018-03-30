Рынок акций РФ умеренно растет по РТС в отсутствие крупных игроков

Российский рынок акций в пятницу, последний рабочий день недели и марта, умеренно растет по РТС в отсутствие крупных игроков по причине выходного дня в ряде зарубежных стран.

Индекс Мосбиржи к 17.21 мск торгуется у уровня предыдущего закрытия — 2274,62 пункта, индекс РТС поднимается на 0,21%, до 1249,58 пункта, следует из данных Московской биржи . Курс доллара расчетами «завтра» растет при этом на 9 копеек, до 57,34 рубля, курс евро — на 19 копеек, до 70,66 рубля.

Российский рынок демонстрирует смешанную динамику в отсутствие ключевых игроков, отмечает аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов . «Сегодня большинство бирж США и Европы закрыты, и торги акциями и товарными контрактами не проводятся. В отсутствие иностранных инвесторов торговые обороты на Мосбирже существенно снизились», — поясняет руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович . Фьючерсы на нефть марки Brent также не торгуются в связи с тем, что у зарубежных бирж праздничный выходной.

Японии и До конца торговой сессии индекс Мосбиржи останется вблизи текущих значений, считает Дроздов. В наиболее ликвидных бумагах наблюдается разнонаправленная динамика, таким образом, до конца дня мы ожидаем консолидации индекса Московской биржи вблизи текущих уровней, соглашается Абрамович. Но затем активность и волатильность могут начать возвращаться на рынок. В период с субботы до утра понедельника выйдут индексы PMI для производственного сектора Китая России , напоминает Коул Эйксон, аналитик компании «Сбербанк КИБ»