В Сеуле не исключили постройки газопровода между РФ, Севером и Югом Кореи

"Если ситуация с безопасностью на Корейском полуострове улучшится, мы сможем вновь рассмотреть проект трубопровода природного газа с участием России и Севера и Юга Кореи", — сказала министр. Она добавила также, что «участие Севера в переговорах по энергетическому сотрудничеству в Северо-Восточной Азии могло бы стать катализатором, который помог бы ослабить геополитическую напряженность в регионе».

Министр отметила, что Северо-Восточная Азия, где находятся такие страны как Южная Корея, КНДР Китай , Россия, использует треть мирового потребления природного газа, но до сих пор активное сотрудничество стран в этой области было затруднено.