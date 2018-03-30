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В Сеуле не исключили постройки газопровода между РФ, Севером и Югом Кореи
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В Сеуле не исключили постройки газопровода между РФ, Севером и Югом Кореи 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ТОКИО, 30 мар — РИА Новости, Ксения Нака. Глава МИД Республики Корея Кан Гён Хва заявила о возможности осуществления проекта строительства газопровода из России на Север и Юг Кореи, если ситуация с безопасностью на Корейском полуострове улучшится, сообщило агентство Ренхап.
"Если ситуация с безопасностью на Корейском полуострове улучшится, мы сможем вновь рассмотреть проект трубопровода природного газа с участием России и Севера и Юга Кореи", — сказала министр. Она добавила также, что «участие Севера в переговорах по энергетическому сотрудничеству в Северо-Восточной Азии могло бы стать катализатором, который помог бы ослабить геополитическую напряженность в регионе».
Министр отметила, что Северо-Восточная Азия, где находятся такие страны как Южная Корея, КНДР, Китай, Россия, использует треть мирового потребления природного газа, но до сих пор активное сотрудничество стран в этой области было затруднено.
В настоящее время между двумя странами наблюдается заметное потепление отношений. Обсуждается проведение встречи на высшем уровне между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.
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 Ещё 4 источника 
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