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Глава МИД Южной Кореи заявила о возможности строительства газопровода из РФ через КНДР
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Глава МИД Южной Кореи заявила о возможности строительства газопровода из РФ через КНДР 

ТАСС 1 час назад
СЕУЛ, 30 марта. /ТАСС/. Улучшение ситуации с безопасностью на Корейском полуострове позволит начать строительство газопровода из России в Южную Корею через КНДР. Об этом заявила в пятницу на энергетическом форуме в Сеуле министр иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва.
"В случае улучшения ситуации в области безопасности на Корейском полуострове мы сможем перейти к рассмотрению проекта газопровода с участием двух корейских государств и России", — подчеркнула глава МИД. По ее словам, участие Пхеньяна в подобных проектах «послужит катализатором для ослабления геополитической напряженности» в Северо-Восточной Азии.
Согласно сообщениям южнокорейских СМИ, в 2011 году велись переговоры о поставках газа между представителями "Газпрома" и Южной Кореи. План предусматривал строительство наземного трубопровода, что было бы наиболее рентабельным способом экспорта газа в Южную Корею.
Путь газопровода должен был пройти через КНДР, что параллельно позволило бы решить вопрос энергообеспечения этой страны. Но из-за напряженности, вызванной развитием ракетно-ядерной программы Пхеньяна, а также совместными военными учениями Южной Кореи и США, этот проект не был реализован.
Однако в последние месяцы между двумя корейскими государствами наметилось сближение, лидеры стран договорились провести 27 апреля двусторонний саммит. Пхеньян также демонстрирует готовность обсуждать с США и другими заинтересованными сторонами вопрос денуклеаризации и нормализации отношений.
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