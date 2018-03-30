Криптовалюты: худший квартал в истории

Источник: CoinTelgraph

Москва , 30 марта — «Вести. Экономика». Обвал на рынке криптовалют усиливается. Для bitcoin текущий квартал стал худшим в истории. Цифровые монеты теряют в цене на фоне новостей об ужесточении регулирования, а также запрете рекламы цифровых активов на различных сайтах. Накануне к бойкоту присоединилась и соцсеть LinkedIn. Так, цена самой популярной криптовалюты (bitcoin) опустилась до $6850 — минимума с февраля, а от максимумов падение достигло уже 66%. Столь резкое падение уже никого не удивляет, ведь с декабря этот цифровой актив потерял в стоимости более $12 тыс. Схожую динамику показывает и вторая по популярности криптовалюта — ethereum: cейчас она торгуется на отметке $375, а за 3 месяца ее капитализация рухнула на 70%.

Zerohedge

Таким образом, и общая капитализация рынка криптовалют упала до пятимесячного минимума. Если в начале января этот показатель составлял почти $830 млрд, то сейчас совокупная стоимость всех электронных активов лишь чуть выше $250 млрд Текущий квартал для bitcoin стал худшим в истории этой криптовалюты. Криптовалютная «звезда» конца прошлого года — ripple — и вовсе за столь короткий срок растеряла уже 70% своей капитализации. Типичный пример «пузыря»: резкий взлет — и такое же стремительное падение. История помнит подобные графики, но главное, что их всех объединяет, — потерянные деньги инвесторов, клюнувших на перспективу легкой наживы. Впрочем, безусловно, каждая лихорадка кого-то сделала богатым: это те люди, которые, очевидно, были умнее толпы или же им просто повезло. Лихорадка криптовалют, которая вступила в острую фазу в 2017 г., также породила немало миллионеров и миллиардеров. В прошлом году эксперты часто отслеживали динамику криптовалют вместе с динамикой золота, поскольку оба актива, по сути, являются альтернативной валютой. Сейчас особой корреляции не наблюдается.

Zerohedge