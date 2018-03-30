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Золото дорожает на фоне развития конфликта Запада и РФ
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Золото дорожает на фоне развития конфликта Запада и РФ 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
Стоимость золота растет в пятницу утром, так как инвесторы вновь заинтересованы в "надежных" инвестициях на фоне развития конфликта между РФ и Западными странами в связи с "делом Скрипаля", свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.06 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,8 доллара или 0,06% до 1325 долларов за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро повышалась на 0,54% — до 16,34 доллара за унцию.
"На Дальнем Востоке наблюдается ослабление напряженности между КНДР и другими странами, но трения могут вновь возникнуть в отношениях России и Запада, это может поддержать золото", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика Commerzbank во Франкфурте.
Накануне информационное агентство Рёнхап сообщило, что КНДР и Южная Корея договорились провести межкорейский саммит 27 апреля. Для дальнейшей подготовки ко встрече на высшем уровне между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном стороны договорились провести еще один раунд рабочих переговоров 4 апреля в демилитаризованной зоне между двумя частями Корейского полуострова.
В рамках ответа на высылку более 100 российских дипломатов из США и других стран Запада, МИД России в четверг объявил 60 американских дипломатов персона нон грата и сообщил о закрытии генконсульства США в Санкт-Петербурге. Дипломатические "санкции" разворачиваются на фоне так называемого "дела Скрипаля". В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
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