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Страсти для пары евро-доллар успокоятся перед католической Пасхой, — Анна Бодрова, старший аналитик компании «Альпари»
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Страсти для пары евро-доллар успокоятся перед католической Пасхой, — Анна Бодрова, старший аналитик компании «Альпари» 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Сессия четверга была нужна для консолидации пары, сегодняшний торговый день с большой долей вероятности пройдет сдержанно: в католическом мире Страстная пятница, время торгов ограниченно, а макростатистики почти нет.
Техническая картина движения пары евро/доллар, несмотря на недельные всплески вполне закономерной активности, выглядит прежней. Среднесрочный тренд боковой в пределах 1,2240-1,2465. Зона ключевых поддержек проходит по рубежу 1,2258, сопротивления стоят последовательно на отметках 1,2414 и 1,2500.
Представленная накануне статистика из США показала, что число требований на получение пособия по безработице за неделю упало к новому минимуму и составило только 215 тыс. против предыдущей цифры в 229 тыс. и прогноза в 230 тыс. Устойчивость рынка занятости сомнений не вызывает, и дополнительное подтверждение этого — только позитивный момент. Однако ФРС США до сих пор не использует стабильность сектора труда как основной аргумент для пересмотра ставки на повышение. Личные доходы и расходы американцев в феврале не продемонстрировали никаких изменений и остались на отметках 0,4% и 0,2% м/м соответственно.
Сегодняшние торги для основной валютной пары состоятся в пределах 1,2280-1,2325, ближе к вечеру волатильность в инструменте упадет до минимальных значений.
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