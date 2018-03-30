50 миллиардов рублей на разработки в сфере цифровой экономики и рост аудитории кэшбэк-сервисов: дайджест финтеха за неделю

Всем хорошего дня, с вами снова наш финтех-дайджест.

Всякое-разное

50 миллиардов рублей будет выделено на реализацию исследований и разработки в области цифровой экономики. Лишь только на одно обучение за границей 70 россиян (интересно, кто же эти избранные?) будет потрачено 650 миллионов рублей, 180 миллионов рублей — на обязательное обучение руководителей госпредприятий цифровым технологиям. Вот это размах!

С мест сообщают, что среди россиян растет популярность всевозможных инструментов экономии, например, кэшбэк-сервисы. Аудитория за год выросла в 2,5 раза и достигла отметки в 10 миллионов пользователей. Самые популярные: LetyShops, «Копикот.ру» и ePN. Не отстает и « Сбербанк со своим «Спасибо».

Благодаря нейросетям удалось добиться автоматизации документооборота. Это круто, потому что теперь за час машина может обработать порядка 10 тысяч электронных документов, что очень сильно экономит время!

Если вы решите перевести крупную сумму себе на счет в «Сбербанке», то ждите, что вам придется долго объясняться и доказывать, что это ваши деньги, а не потому, что вы — мошенник. К слову, Верховный Суд РФ уже дал разъяснение на этот счет.

«Точка» — еще один банк, который понял и принял к себе на вооружение машинное обучение. Как поясняют сами сотрудники банка, даже простые методы машинного обучения помогают сэкономить средства.

Интервью

Андрей Критилин, эксперт центра компетенций облачной разработки компании «Техносерв», рассказывает о технологиях, которыми интересовались банки в 2016-2017 году: Big data, AI, биометрия. А вот крипта и блокчейн в аутсайдерах!

Антон Редько (MUST) рассказывает «Банкиру» о том, почему в нашей стране малый бизнес практически всегда получает отказы в предоставлении кредитов и как удалось решить эту проблему через идею проекта по финансированию малого бизнеса.

Создатель МММ на линии — о биткоине, финансовом апокалипсисе, СМИ, политиках и многом другом. Forbes говорит, что это его «последнее интервью». Напомню, на этой неделе стало известно, что скандально известный Сергей Мавроди скончался.

Как вносить инновации в банковскую и финансовую сферы и не сломать все? Ответ на очевидный вопрос очень прост — нужно их грамотно тестировать! Об этом в интервью Дениса Кульчавого.

Как у них?

Чего там Израиль ? Власти Израиля выпустили серию рекомендаций для «установления баланса между техническими инновациями и защитой инвесторов». Если кратко, то «криптовалюта не может быть приравнена к ценной бумаге».

Национальный Банк Казахстана запустил новый технологический продукт — систему Invest Online. Используя специально разработанное мобильное приложение, казахстанцы смогут в онлайн-режиме инвестировать средства в ноты НБ РК, в том числе на небольшие суммы. В основе работы системы заложены три инновационных решения: впервые на государственном уровне применена технология блокчейн — каждая транзакция записывается в неразрывную цепочку блоков в виде распределенного реестра, что обеспечивает сохранность и неизменность информации. Также впервые НБ Казахстана выпущены электронные деньги, которые будут применяться для расчетов по операциям с ценными бумагами и, наконец, все операции доступны онлайн на электронных устройствах.

Ровно три страницы текста занимает документ, который регламентирует легализацию криптовалют в банковской системе Беларуси . Три, Карл!

Одна из крупнейших инвестиционных компаний Китая Fosun Group в ближайшие 3 года собирается вложить 3,2 миллиарда долларов в искусственный интеллект, биотех и финтех.

На этом и закончим. Спасибо за потраченное на чтение время, делитесь с друзьями и коллегами!

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