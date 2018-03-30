МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Масштабная акция «Гагаринский урок „Космос — это мы“ пройдет практически во всех регионах России и 81 стране мира 12 апреля — в Международный день космонавтики. Об этом в пятницу сообщили организаторы акции на пресс-конференции в Союзе журналистов России (СЖР).
»Наша важная задача — работать с детьми, со студентами, чтобы ребята знали, что такое космос, что такое наша история", — сказал инициатор акции Герой России летчик-космонавт Юрий Лончаков.
В свою очередь, глава СЖР Владимир Соловьев отметил, что зачастую в западных СМИ «всеми силами стараются замолчать достижения российской и советской космонавтики». По его словам, «Гагаринский урок» призван воспитывать молодежь на примерах подвигов космонавтов.
Дважды Герой СССР, летчик-космонавт Борис Волынов напомнил, что и космонавты, и астронавты по-прежнему летают к МКС на российских кораблях. Он подчеркнул, что «об этом следует громко напоминать миру».
В этом году урок будет посвящен 55-летию полета первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, 20-летию нахождения МКС на орбите Земли и 30-летию программы «Буран». Методические материалы к уроку появятся в открытом доступе в начале апреля и любой преподаватель сможет ими воспользоваться, чтобы провести урок. Акция также будет проходить в российских центрах науки и культуры зарубежом.
Впервые «Гагаринский урок» прошел в 2016 году, акцию поддерживает семья первого космонавта планеты Юрия Гагарина, Роскосмос, Министерство образования и науки РФ, Союз журналистов России и Россотрудничество.