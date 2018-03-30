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На аукцион «Сотбис» в Сянгане будет выставлено 3700 лотов
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На аукцион «Сотбис» в Сянгане будет выставлено 3700 лотов 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Сянган, 29 марта /Синьхуа/ — С 30 марта по 3 апреля в экспоцентре Hong Kong Convention and Exhibition Centre в САР Сянган пройдут весенние торги аукциона «Сотбис». На аукцион будет выставлено 3700 лотов общей оценочной стоимостью более 2,8 млрд сянганских долларов. Это произведения нового и современного искусства, китайские каллиграфические и живописные полотна, фарфор, ювелирные изделия, часы.
Сянган, 29 марта /Синьхуа/ — С 30 марта по 3 апреля в экспоцентре Hong Kong Convention and Exhibition Centre в САР Сянган пройдут весенние торги аукциона «Сотбис». На аукцион будет выставлено 3700 лотов общей оценочной стоимостью более 2,8 млрд сянганских долларов. Это произведения нового и современного искусства, китайские каллиграфические и живописные полотна, фарфор, ювелирные изделия, часы.
Сянган, 29 марта /Синьхуа/ — С 30 марта по 3 апреля в экспоцентре Hong Kong Convention and Exhibition Centre в САР Сянган пройдут весенние торги аукциона «Сотбис». На аукцион будет выставлено 3700 лотов общей оценочной стоимостью более 2,8 млрд сянганских долларов. Это произведения нового и современного искусства, китайские каллиграфические и живописные полотна, фарфор, ювелирные изделия, часы.
Сянган, 29 марта /Синьхуа/ — С 30 марта по 3 апреля в экспоцентре Hong Kong Convention and Exhibition Centre в САР Сянган пройдут весенние торги аукциона «Сотбис». На аукцион будет выставлено 3700 лотов общей оценочной стоимостью более 2,8 млрд сянганских долларов. Это произведения нового и современного искусства, китайские каллиграфические и живописные полотна, фарфор, ювелирные изделия, часы.
Сянган, 29 марта /Синьхуа/ — С 30 марта по 3 апреля в экспоцентре Hong Kong Convention and Exhibition Centre в САР Сянган пройдут весенние торги аукциона «Сотбис». На аукцион будет выставлено 3700 лотов общей оценочной стоимостью более 2,8 млрд сянганских долларов. Это произведения нового и современного искусства, китайские каллиграфические и живописные полотна, фарфор, ювелирные изделия, часы.
Сянган, 29 марта /Синьхуа/ — С 30 марта по 3 апреля в экспоцентре Hong Kong Convention and Exhibition Centre в САР Сянган пройдут весенние торги аукциона «Сотбис». На аукцион будет выставлено 3700 лотов общей оценочной стоимостью более 2,8 млрд сянганских долларов. Это произведения нового и современного искусства, китайские каллиграфические и живописные полотна, фарфор, ювелирные изделия, часы.
Сянган, 29 марта /Синьхуа/ — С 30 марта по 3 апреля в экспоцентре Hong Kong Convention and Exhibition Centre в САР Сянган пройдут весенние торги аукциона «Сотбис». На аукцион будет выставлено 3700 лотов общей оценочной стоимостью более 2,8 млрд сянганских долларов. Это произведения нового и современного искусства, китайские каллиграфические и живописные полотна, фарфор, ювелирные изделия, часы.
Сянган, 29 марта /Синьхуа/ — С 30 марта по 3 апреля в экспоцентре Hong Kong Convention and Exhibition Centre в САР Сянган пройдут весенние торги аукциона «Сотбис». На аукцион будет выставлено 3700 лотов общей оценочной стоимостью более 2,8 млрд сянганских долларов. Это произведения нового и современного искусства, китайские каллиграфические и живописные полотна, фарфор, ювелирные изделия, часы.
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