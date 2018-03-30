Telegram получил очередные $850 млн во втором раунде пресейла ICO 

Мессенджер Telegram отчитался о привлечении 850 миллионов долларов во втором раунде первичного размещения токенов (ICO). Информация об этом была опубликована на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
В документах указано, что компаниями-организаторами
ICO являются Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. под руководством Павла и Николая Дуровых.
Токены начали размещать 14 марта. Минимальная сумма участия составляла один миллион долларов. В ICO вложили средства 94 инвестора. Информации о том, какие именно компании и предприниматели выбрали Telegram для инвестиций, пока не предоставляется.
В первом раунде размещения токенов, который состоялся в феврале 2018 года, принял участие 81 инвестор. Тогда мессенджер собрал аналогичную сумму. В проект вложились Роман Абрамович и некоторые другие российские бизнесмены.