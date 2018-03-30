Telegram получил очередные $850 млн во втором раунде пресейла ICO

Мессенджер Telegram отчитался о привлечении 850 миллионов долларов во втором раунде первичного размещения токенов (ICO). Информация об этом была опубликована на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США

В документах указано, что компаниями-организаторами

Николая Дуровых. ICO являются Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. под руководством Павла

Токены начали размещать 14 марта. Минимальная сумма участия составляла один миллион долларов. В ICO вложили средства 94 инвестора. Информации о том, какие именно компании и предприниматели выбрали Telegram для инвестиций, пока не предоставляется.