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Золото незначительно дешевеет на ослаблении геополитической напряженности
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Золото незначительно дешевеет на ослаблении геополитической напряженности 

Прайм 55 минут назад
МОСКВА, 29 мар /ПРАЙМ/. Золото незначительно дешевеет вечером в четверг, так как инвесторы продолжают отыгрывать некоторое ослабление геополитической напряженности, отдавая предпочтение более рисковым активам, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 22.09 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 0,3 доллара, или на 0,02% — до 1323,9 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро росла при этом на 0,5% — до 16,33 доллара за унцию.
Внимание участников рынка в четверг привлекли политические события. Южнокорейские СМИ сообщили, что по итогам подготовительных переговоров КНДР и Южная Корея договорились провести межкорейский саммит 27 апреля. Для дальнейшей подготовки ко встрече на высшем уровне между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном стороны договорились провести еще один раунд рабочих переговоров 4 апреля в демилитаризованной зоне между двумя частями Корейского полуострова.
"Наблюдается ослабление напряженности вокруг Северной Кореи, но может случиться новый виток конфликта между Западом и Россией, что снова поддержит цену золота", — сказал агентству Рейтер биржевой аналитик Commerzbank Карстен Фрич (Carsten Fritsch).
Ранее ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других заявили о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.
В ответ на это МИД РФ в четверг объявил, что Россия высылает 60 американских дипломатов, они должны покинуть территорию России до 5 апреля.
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