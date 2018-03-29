Золото незначительно дешевеет на ослаблении геополитической напряженности

МОСКВА , 29 мар /ПРАЙМ/. Золото незначительно дешевеет вечером в четверг, так как инвесторы продолжают отыгрывать некоторое ослабление геополитической напряженности, отдавая предпочтение более рисковым активам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.09 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 0,3 доллара, или на 0,02% — до 1323,9 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро росла при этом на 0,5% — до 16,33 доллара за унцию.

Внимание участников рынка в четверг привлекли политические события. Южнокорейские СМИ сообщили, что по итогам подготовительных переговоров КНДР и Южная Корея договорились провести межкорейский саммит 27 апреля. Для дальнейшей подготовки ко встрече на высшем уровне между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном стороны договорились провести еще один раунд рабочих переговоров 4 апреля в демилитаризованной зоне между двумя частями Корейского полуострова.

Канада, Норвегия, Ранее ряд стран Евросоюза , а также США Украина и ряд других заявили о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН , а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.