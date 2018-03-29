Нанесет ли Россия удар по фунту? 

Москва, 29 марта — «Вести. Экономика» Скандал вокруг отравления бывшего российского сотрудника спецслужб С. Скрипаля и его дочки нарастает со стремительной силой. Западные страны высылают российских дипломатов, Британское правительство находится почти на грани разрыва отношений с нашей страной. Как стало известно в последние дни, в Британии разрабатываются реальные меры по ограничению российского капитала. Как российские власти будут действовать, что бы смягчить урон от возможных дальнейших негативных действий Лондона, рассуждает Олег Богданов — главный аналитик «Телетрейд Групп».
главный аналитик «Телетрейд Групп».
В частности, комитет по иностранным делам палаты общин британского парламента проводит расследование под громким названием «Российская коррупция в Британии». По итогам этого расследования могут быть сделаны самые неблагоприятные для российских граждан выводы, могут заморозить активы и счета отдельных представителей нашей страны. Еще одна мера, которую рассматривает Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй — возможность введения запрета на продажу Россией своих долговых ценных бумаг на фондовом рынке Лондона. Очевидно, что процесс холодной политической войны может в скором времени перерасти в реальное горячее финансовое сражение. Вернее, это не станет сражением, скорее данный процесс можно будет назвать финансовым избиением России, так как в мировой (западной) финансовой системе мы даже не являемся самостоятельной планетой, а больше сейчас похожи на 20 или 25 спутник финансового гиганта-Юпитера под названием США. Скажу больше — мы заложники в этой системе, с нами они могут сделать все что захотят — могут отключить «горячую воду» SWIFT, могут заблокировать размещение наших еврооблигаций, могут отозвать кредитные рейтинги, могут арестовать счета наших граждан, могут сделать «самое страшное» — заморозить корсчета нашего Центробанка. Понятно, что данные действия, если они будут осуществлены, абсолютно не соответствуют международным нормам и праву. Но кто сейчас смотрит на эти «мелочи»!? Очевидно, что, если наши власти не хотят, чтобы в какой-то прекрасный момент, нам отключили не просто горячую воду (SWIFT), а аппарат искусственного дыхания (заморозка корсчетов ЦБ РФ) и тем самым посеяли панику у населения, компаний и т.д., — в контексте сложившегося политического тренда нужно готовится к подобному развитию событий. Самый рискованный инструмент на балансе нашего ЦБ — это британские фунты. Сейчас доля фунтов валютных резервах около 10 проц., то есть по данным на 1 марта валютные резервы у нас составляли 373 млрд долл., следовательно фунтов у нас где-то на 37 млрд долл. или по текущему курсу 26 млрд фунтов. Скорее всего все эти фунты вложены в облигации британского правительства GILTs с различными сроками обращения (открытой информации нет). Естественно, сначала надо продать эти облигации, затем полученные фунты конвертировать в другую валюту (вопрос в какую?) или в другой актив, возможно золото. Последние данные говорят о том, что Россия действия подобного характера уже производит. Начали динамично сокращаться вложения в Казначейские облигации США, за декабрь -январь текущего года на 6.7 млрд долл. (к сожалению, статистики по британским GILS пока нет), постоянно растет доля золота в наших ЗВР, за последние 4 года она выросла на 100 проц., с 40 млрд долл. до 80. Выход России из британских активов, если он состоится, может привести к снижению британского фунта к основным валютам. Трудно оценить насколько может упасть фунт, все будет зависеть от скорости выхода России из него, но в любом случае давление на британскую валюту будет ощущаться постоянно. Будет ли делать это в ближайшее время наш Центробанк? Трудно сказать. Формально наш ЦБ независим. Видимо, для такого рода действий необходимы решения политического руководства страны. Отношения с Британией сворачиваются по всем направления, причем по их инициативе. Сейчас вложения в фунтах выглядят очень рискованно. Потом может быть поздно, замучаемся в британских судах «пыль глотать». Тут нам или политический курс менять и выполнять все их требования, или надо оценить и предупредить все негативные последствия как политического, так и финансового давления на нашу страну.