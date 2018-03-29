Предложенная цена за оператора ГТС Греции DESFA превышает 400 млн евро — Минэнерго страны

Фонд использования госимущества Греции HRADF в четверг вскрыл конверты с двумя обязывающими предложениями на покупку 66% акций DESFA и запросил «улучшенные» предложения.

На предыдущем тендере, который проводился в июне 2013 года, Государственная нефтяная компания Азербайджана (ГНКАР, SOCAR) предложила 400 миллионов евро. Однако в ноябре 2016 года сделка была разорвана, так как Еврокомиссия запретила продажу контрольного пакета DESFA.

"Завершен первый раунд торгов за 66% акций DESFA. Предлагаемая цена превышает 400 миллионов евро, предложенных во время предыдущего тендера. Заявленные предложения варьировались между границами, установленными двумя независимыми оценщиками. Сейчас пройдет второй раунд торгов с улучшенными предложениями", — заявил Статакис.

По его словам, тендер будет завершен в течение нескольких недель.