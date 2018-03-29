Госдума приняла законопроект о структурных облигациях

Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект, который вводит на российском финансовом рынке новый вид эмиссионных ценных бумаг — структурные облигации. Об этом сообщили в парламентском комитете по финансовому рынку.

Комментируя законопроект, его автор — председатель комитета по финрынку Анатолий Аксаков напомнил, что при первом чтении в конце 2017 года предусматривалось введение института структурных расписок, однако поправками ко второму чтению было решено уточнить определение нового финансового инструмента с учетом мнений экспертов и обозначить его как отдельный вид облигаций в федеральном законе «О рынке ценных бумаг».

Продуктовый виджет

Согласно закону, данная ценная бумага предусматривает выплату ее владельцу номинальной стоимости или части номинальной стоимости и (или) выплату дохода по такой ценной бумаге в зависимости от определенных обстоятельств, указанных в решении о ее выпуске. Структурная облигация не может быть досрочно погашена по усмотрению эмитента. Эмитентами структурных облигаций могут быть только кредитные организации, брокеры, дилеры и специализированные финансовые общества.

Приобретать структурные облигации смогут только квалифицированные инвесторы, при этом Банк России будет вправе в своих нормативных актах ставить условия, при которых структурные облигации могут предлагаться неограниченному кругу лиц.

Как подчеркнул Аксаков, в этом случае закон обеспечивает дополнительную защиту физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, поскольку предусматривает так называемый «период охлаждения», согласно которому физическое лицо, приобретающее размещаемые структурные облигации, в течение десяти рабочих дней с даты заключения договора вправе его расторгнуть в одностороннем порядке и потребовать возврата денежных средств.

Необходимость внесения изменений в законодательство обусловлена тем, что сегодня со стороны инвесторов имеется существенный спрос на структурные продукты с частичной защитой капитала (по некоторым оценкам, глубина рынка для таких продуктов превышает 100 млрд рублей в год). Однако в рамках российского правового поля выпуск подобных ценных бумаг не допускается. Ранее для их выпуска участники финансового рынка использовали иностранные дочерние организации. В настоящее время (с введением санкций) приходится пользоваться услугами иностранных юрлиц, теряя доходность.

«Очевидно, нам необходимо приводить нормы внутреннего законодательства в соответствие с международными, которые позволяли бы нашим компаниям, финансовым институтам активно работать на российском рынке, в том числе помогая налоговыми поступлениями в бюджет от проведения операций с такими финансовыми инструментами», — отметил Аксаков.