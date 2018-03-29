Готовы ли страны БРИКС к вызовам технического прогресса

Все от того, что новые технологии глубоко проникли в нашу повседневную жизнь, и сегодня каждый второй мечтает «намайнить» себе пару десятков биткоинов вместо того, чтобы открыть старомодный, но более надежный банковский вклад. Мы вступили в новую эру — эру цифровой экономики, и готовы использовать возможности, которые она предоставляет.

"Цифровизация становится одним из локомотивов глобального роста", — заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Делового совета БРИКС в Сямэне в сентябре 2017 года.

Точнее и не скажешь. Если вам не понаслышке знакомы слова «блокчейн», «криптовалюта», «интернет вещей», Big Data и майнинг — вы однозначно в тренде. Электронные деньги и криптовалюты занимают ученые (и не очень) умы всего мира. Подобной шумихи в виртуальном пространстве не было со времен создания Интернета. Первым пришел блокчейн…

Оказалось, что за тайной, покрытой мраком виртуальной вселенной, скрывается системный протокол, представляющий собой способ создания надежной цифровой записи (реестра данных), защищенной от несанкционированного доступа. Такую запись невозможно изменить или подделать, но зато можно быстро и легко передавать. Это и есть блокчейн. Его наибольшая ценность заключается в отсутствии централизованного управления. Блокчейн могут одновременно храниться на компьютерах миллионов пользователей, при этом полностью исключается возможность взлома или потери данных. Блокчейн, по сути, является апгрейдом Интернета, он вывел процесс передачи данных на качественно новый уровень, сделав его простым и доступным, но по истине глобальным.

Блокчейн быстро прижился. Его начали внедрять в различных отраслях. Первым и наиболее успешным применением технологии блокчейн является криптовалюта. Сеть первой криптовалюты — биткоин — стала подтверждением жизнеспособности блокчейн и принесла ему долгоиграющую популярность, о чем свидетельствует заметный рост капитализации криптовалют за последние полгода.

В мире существует более 3 тысяч различных криптовалют

Однако появление криптовалют серьезно подорвало роль банков, поскольку эти средства имитируются и обращаются в обход этих регуляторов. Эти деньги не контролируются ни одним правительством в мире, а спекулятивный «пузырь» биткоин растет как на дрожжах.

Биткоин-мания захлестнула, без преувеличения, весь мир. Только представьте себе цифровую валюту без ограничений по транзакциям. Но, как оказалось, криптовалюты имеют ряд серьезных издержек и не всем им предстоит почивать на лаврах. В первую очередь эти издержки связаны с проблемами безопасности и высокими эксплуатационными рисками. Майнинг биткоин требует серьезных мощностей, а количество преступлений и фактов мошенничества в сфере IT-технологий в последнее время резко возросло. Кроме того, скорость транзакций оказалась на порядок ниже ожидаемой. В системе биткоин количество транзакций составляет 7 в секунду, в Ethereum — 20, а у платежной системы Visa — 2 тыс. транзакций за такой же промежуток времени. Ряд крупных банковских групп уже запретил покупку криптовалют по своим кредитным картам (американские JPMorgan Chase, Bank of America , Citigroup). С подобными ограничениями рынок столкнулся в Индии Китае . На этом фоне популярный биткоин потерял уже четверть своей стоимости. На саммите G20 в Аргентине , который состоится уже в марте, Франция Германия представят совместные предложения по регулированию криптовалюты биткоин. В России проект федерального закона «О цифровых финансовых активах», который призван регулировать отношения, возникающие при создании, выпуске, хранении и обращении цифровых финансовых активов, внесен на рассмотрение в Госдуму

Все ли страны БРИКС поспевают за столь стремительно изменяющейся экономической конъюнктурой?

На третьей встрече министров связи и коммуникаций стран БРИКС в Ханчжоу в июле 2017 года министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров объявил о начале реализации программы «Цифровая экономика», заявив о готовности России делиться опытом со своими партнерами по БРИКС в процессе внедрения цифровых технологий во все сферы жизнедеятельности общества.

Основными целями настоящей программы является создание экосистемы цифровой экономики Российской Федерации, преодоление существующих ограничений и создание благоприятных условий для развития высокотехнологичных бизнесов, повышение конкурентоспособности российской экономики на глобальном рынке. Согласно программе, к 2024 году планируется создание и функционирование цифровых платформ для различных областей экономики ("умный город", цифровое образование, цифровое здравоохранение и др.), развитие малых и средних предприятий в сфере создания цифровых технологий и платформ и оказания цифровых услуг, наращивание кадрового резерва в области информационных технологий, развитие информационной инфраструктуры (устойчивое покрытие 5G во всех крупных городах), снижение доли внутреннего сетевого трафика российского сегмента сети Интернет, маршрутизируемой через иностранные серверы до 5%. Для управления развитием цифровой экономики была сформирована «дорожная карта». Вместе с тем данная программа способствует согласованному развитию цифровой экономики и в формате БРИКС.

Летом 2017 года Центральный банк России анонсировал планы по созданию виртуальной национальной валюты — крипторубля. Однако уже в декабре Министерство финансов РФ объявило о нецелесообразности введения национальной цифровой валюты. Связано это в первую очередь с тем, что криптовалюта имеет неограниченное число эмиссионных центров и что регуляторы не смогут обеспечить абсолютную надежность транзакций с данным активом.

В обозримом будущем давно витавшая в воздухе фантазийная идея об использовании странами БРИКС собственной криптовалюты вполне может перерасти в повседневную реальность. В 2018 году ожидается начало предметного обсуждения возможности создания единой цифровой валюты в рамках БРИКС.

Тем временем мировые СМИ не скупятся на красноречивые заголовки и в лице криптовалюты БРИКС пророчат доллару скорую «смерть». Однако страны БРИКС уже давно встали на путь обретения большей финансово-экономической «независимости», да и доллар «умирать» пока не торопится.

Первым шагом БРИКС на пути постепенного ухода от так называемой «долларовой экспансии» стало подписание странами «четверки» ( Бразилия , Россия, Индия, Китай) «Рамочного соглашения механизма межбанковского сотрудничества в рамках БРИКС» в 2011 году. А с момента объявления о создании Нового банка развития БРИКС и пула условных валютных резервов в 2014 году страны взяли уверенный курс на постепенное увеличение роли национальных валют во взаимных расчетах. В первую очередь речь шла об использовании национальных валют во взаимной торговле в рамках объединения. Но в период китайского председательства БРИКС шагнул далеко вперед. В то время, когда закладывался первый фундамент штаб-квартиры Нового банка развития в Шанхае , лидеры пяти стран на саммите в Сямэне согласились развивать сотрудничество в валютной сфере в соответствии с мандатом центральных банков каждой страны, в том числе посредством валютных своп-операций, расчетов в национальной валюте и прямых инвестиций в национальной валюте. Идет обсуждение о создании собственной платежной системы стран БРИКС, которая позволит им уйти из-под контроля США и их системы SWIFT в международных расчетах. Однако до тех пор, пока мы не сможем свободно обменивать свои рубли на юани на территории Поднебесной, говорить о том, что криптовалюта стран БРИКС в будущем потеснит доллар, преждевременно.

Кроме того, для укрепления своей финансовой безопасности страны БРИКС могли бы выступить с разумной инициативой создания собственной расчетной единицы. Такая валюта могла бы наравне с долларом и евро стать еще одним инструментом для взаимных расчетов в рамках БРИКС. В числе функций единой расчетной единицы стран БРИКС видятся следующие — это и свое­образная подушка безопасности в условиях финансовой нестабильности; и увеличение роли «пятерки» в регулировании международной валютно-финансовой системы; и спасательный круг в условиях наблюдаемой волатильности мировой экономической конъюнктуры. В этой связи странам БРИКС необходимо начать продвигать региональные и двусторонние валютные соглашения в интересах обеспечения своей финансовой безопасности.

На фоне столь активной риторики относительно использования национальных валют странами БРИКС во взаимных расчетах неудивительно, что сегодня криптовалюта представляется одним из возможных механизмов расчетов пяти стран. Подобный механизм, а также сама технология блокчейн могут помочь странам БРИКС существенно увеличить свое влияние на формирование новой валютно-финансовой системы в так называемом посткризисном мире.

В первую очередь использование технологии блокчейн позволит странам БРИКС добиться эффективного экономического взаимодействия, сделав его более быстрым и прозрачным, безграничным. Блокчейн позволит преодолеть существующие различия между странами БРИКС в сфере экономики и финансов за счет открытости и безопасности хранения данных. Технологию блокчейн можно применить для создания децентрализованной биржи товаров и услуг, а также биржи труда в рамках БРИКС со специализированной криптовалютой — БРИКСкоин.

Более того, технология блокчейн может открыть дорогу новым финансовым инструментам и сервисам. Надежность блокчейн позволяет использовать его для финансовых расчетов и обеспечения финансовых обязательств. Новый банк развития БРИКС мог бы использовать внутреннюю криптовалюту для организации займов и развития совместных проектов. Использование технологии блокчейн может сделать экономические, финансовые и трудовые взаимодействия в рамках БРИКС в разы эффективнее.

Однако, как и любая другая криптовалюта, цифровая валюта БРИКС вероятно столкнется с рядом сложностей и ограничений. На сегодняшний день в мире существует более 3 тысяч различных криптовалют, но нет единого подхода и понимания к вопросам регулирования их оборота, как и не определен юридический статус криптовалютных бирж. Не разработана и правовая база, а также налоговый режим. Отсутствует единое понятие криптовалюты. На все эти вопросы предстоит ответить экспертам стран БРИКС, которые встанут в авангарде «криптовалютного движения». Так, например, уже принято решение о создании рабочей группы, которая на международном уровне займется разработкой универсальных подходов к нормативному регулированию цифровой экономики в странах БРИКС. Накануне Внешэкономбанк объявил о начале работы лаборатории правовой практики Legal Lab, которая займется разработкой модели интеграции экономик стран ЕАЭС путем цифровизации единого таможенного пространства. В дальнейшем лаборатория Внешэкономбанка планирует расширять сотрудничество с экспертными группами других международных объединений, включая БРИКС.

В 2017 году был запущен Центр блокчейн компетенций ВЭБ в рамках реализации стратегии банка развития по поддержке российских инновационных технологий. Открытие еще двух центров — по квантовым и конвергентным технологиям — запланировано на 2018 год. Кроме того, в апреле 2018 года Роспатент при поддержке стран БРИКС и Всемирной организации интеллектуальной собственности планирует провести в Москве конференцию «Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии». Нет сомнений, что цифровизация станет одним из пунктов и повестки саммита БРИКС, который пройдет под председательством ЮАР Йоханнесбурге в июле этого года.

Кроме того, у наднациональной криптовалюты БРИКС существуют и другие объективные ограничения. Они связаны с негативным опытом использования других цифровых валют. Если ранее Индия достаточно нейтрально относилась к появлению любых криптовалют, то после обвала биткоин 6 февраля 2018 года Индия также встала на путь жесткого контроля нового рынка. Министр финансов Индии Арун Джейтли заявил, что правительство не признает криптовалюты законным платежным средством и разрабатывает рекомендации по регулированию рынка.

В России судьба криптовалют остается туманной. Новый законопроект призван внести ясность, но пока майнинг криптовалюты остается для россиян довольно привлекательным занятием. Отмечены прецеденты, когда российские пользователи сталкивались с ограничением доступа к иностранным криптовалютным биржам. Не остается сомнений, что в свете санкционного давления та же судьба могла бы постичь и национальную криптовалюту РФ. В связи с этим единая цифровая валюта стран БРИКС видется вполне жизнеспособным инструментом по увеличению роли стран БРИКС в международном валютно-финансовом регулировании.

В ЮАР криптовалюты не регулируются и биткоин в активном ходу. Однако некоторые шаги в этом направлении все же предпринимаются. В 2016 году Национальное казначейство совместно с ЦБ Южной Африки, FIC и FSB учредило Межправительственную рабочую группу для решения вопросов в области финтеха, включая криптовалюты.

Бразилия тоже не отстает от своих партнеров. В феврале правительство Бразилии дало согласие на расчеты с Венесуэлой в криптовалюте El Petro, однако лишь в ограниченных сферах.

Китай же, наоборот, достаточно жестко реагирует на появление криптовалют и предлагает вовсе их запретить. В 2017 году Народный банк Китая закрыл биткоин-биржи и запретил ICO (первичное размещение монет), тем самым постепенно перекрыв кислород майнинговым фермам. До этого на Китай приходилось более 80% мировой торговли криптовалютами и привлечения средств с помощью ICO. Заместитель председателя Народного банка Китая Пан Гуншэн уверен, что это было правильное решение, биткоин — это «пузырь», который рано или поздно лопнет. Китай пошел на опережение. Аналитики уверены, что биткоин рухнет. Это может случиться как по причине массированной хакерской атаки, так и подобных запретов на уровне государств. А тем временем биткоин все еще остается на хайпе. Сегодня стоимость 1 биткоина составляет 619 552 тыс. руб., или $ 11 396 (курс по состоянию на 06.03.2018).

При таком раскладе наднациональная криптовалюта БРИКС может стать разумной альтернативой и вспомогательным механизмом, который может помочь странам БРИКС оставаться впереди планеты всей.

Однако дематериализация валют — не единственный вызов глобальной цифровизации. Для успеха партнерам по БРИКС необходимо вести совместную работу по совершенствованию регулирования цифровизации, ускорить цифровизацию критических инфраструктур на государственном уровне, способствовать увеличению инвестиций в образование и обеспечение кадрового резерва, развивать инновации, создавать новую цифровую инфраструктуру.

"Настоящая дружба крепче металла", — говорил председатель КНР Си Цзиньпин , приветствуя участников и гостей саммита БРИКС в Сямэне. Окажется ли дружба крепче цифры — покажет время.

Из блокчейна сделали бумагу: базовый для индустрии криптовалют законопроект «О цифровых финансовых активах» внесен в Госдуму РФ.