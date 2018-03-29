Рубль не заметил возможный запрет Великобритании на продажу евробондов РФ

На вечерних торгах Московской биржи доллар США потерял 0,5% до 57,6 руб., а евро снизился на 0,5% до отметки 70,7 руб.

Таким образом, возможный запрет Великобритании на продажу российских евробондов не повлиял на курс рубля, поскольку вероятность данного события очень низка. При этом котировки евробондов практически не изменились.

Несмотря на это, рубль демонстрирует отрицательную динамику и теряет по итогам уходящего месяца немногим более 1,5% в паре с долларом и 2% в паре с евро.

По мнению экспертов, в случае дальнейшей деградации политических отношений между РФ и странами Запада, а также на фоне возможного усиления санкционного давления, политическая премия может нарастать, оттесняя позиции рубля от фундаментально обоснованных уровней.

При этом аналитики уверены, что даже без рисков политического характера российская валюта в краткосрочной перспективе может испытать на себе умеренное давление. Данное предположение основано на наблюдениях за динамикой валют развивающихся рынков в периоды повышения ставки ФРС

Основными же факторами поддержки рубля продолжат выступать относительно высокие цены на «чёрное золото» и сохранение устойчивого спроса на инструменты долгового рынка.

На этом фоне национальная валюта сохранит свою устойчивость и достаточно успешно сможет противостоять внешним негативным факторам. Поэтому существенных вызовов для курса рубля, учитывая намерения сторон сделки ОПЕК+ закрепить достигнутые успехи, всё-таки не предвидится.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что Центробанк поднял курс доллара на 30 марта до 57,7626 рубля, что на 20 копеек выше курса, установленного на четверг.

Новости курса валют: Курс доллара продолжил рост на открытии торгов Мосбиржи