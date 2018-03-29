В Кремле ответили на намерение Лондона запретить продажу российских бондов 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя в четверг сообщение о намерении Великобритании запретить продажу российских облигаций через Лондонскую расчетную палату, назвал действия британских властей непредсказуемыми.
Представитель Кремля затруднился предположить, какие еще варианты мер против России может предпринять руководство Великобритании.
«Что касается Великобритании, в связи с тем, что сейчас это достаточно непредсказуемая страна в отношениях с РФ, в отношении опять же проявления адекватности, то нам сложно судить, какие еще варианты могут рассматриваться, что может являться для этого основанием, а что прикрытием», — цитирует ТАСС его слова.
В среду, 28 марта, британская газета The Guardian сообщила о намерении премьер-министра Великобритании Терезы Мэй рассмотреть предложение председателя Комитета по иностранным делам Тома Тугендхата о запрете продажи Россией своих долговых ценных бумаг на фондовом рынке Лондона.
Ранее в четверг заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев выразил уверенность, что запрет на продажу российских долговых ценных бумаг в лондонском Сити негативно повлияет не только на российских инвесторов, но и на нерезидентов.