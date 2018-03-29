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Клычков решил встречаться с инвесторами каждый месяц
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Клычков решил встречаться с инвесторами каждый месяц 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В правительстве Орловской области сегодня, 29 марта, прошло совещание с представителями инвестиционных компаний и контрольно-надзорных органов, сообщает пресс-служба.
На встрече присутствовали: ООО «Ринтек», ООО «Залегощенский сахарный завод», АО «Картофельная Нива Орловщины», ООО «Залегощь-Агро», ООО «Промпарк», ООО «Орловский завод „ФЛАКС“, ЗАО „Система-центр“, ОАО „Болховский завод полупроводниковых приборов“, „Мценский литейный завод“, ООО „ЭкоПродукт“ и АО „Орел Нобель-Агро“, ООО „АйВиСи Рус“.
Участники совещания обсудили вопросы взаимодействия инвесторов с налоговыми органами, энергетическими компаниями и государственной экспертизой.
Основным итогом встречи стало решение проводить совещания с инвесторами каждый месяц. Врио губернатора Андрей Клычков отметил, что с инвесторами достигнута договоренность о регулярном общении по вопросам взаимодействия бизнес-структур и надзорных органов.
Теперь региональный департамент экономического развития и инвестиционной деятельности будет на постоянной основе проводить мониторинг проблемных вопросов, и выносить их на совместное обсуждение с участием всех служб и контролирующих органов.
Напомним, совещание проходило в закрытом режиме. По просьбе инвесторов, Клычков закрыл заседание для прессы.
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Сообщение Клычков решил встречаться с инвесторами каждый месяц появились сначала на РИА 57.
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