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В Омске проспект Карла Маркса отремонтируют за 103,5 млн рублей
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В Омске проспект Карла Маркса отремонтируют за 103,5 млн рублей 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Накануне, 29 марта, управление дорожного хозяйства и благоустройства объявило аукционы на ремонт двух дорожных участков. Согласно лотам, размещённым на сайте единой информационной системы в сфере закупок, мэрия ищет подрядчиков для ремонта ул. Лизы Чайкиной от ул. Богдана Хмельницкого до путепровода и пр. Карла Маркса от ул. Лермонтова до ул. Лобкова.
На этих участках уложат щебеночно-мастичный асфальтобетон и нанесут дорожную разметку краской с применением микростеклошариков, а на ул. Лизы Чайкиной будут установлены ещё и дорожные ограждения.
За ремонт ул. Лизы Чайкиной власти готовы заплатить 31,1 млн рублей, пр. Карла Маркса –103,5 млн рублей. Деньги выделят из федерального, областного и городского бюджетов в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Все работы должны быть закончены до 1 сентября.
Напомним, что всего в 2018 году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» будут отремонтированы 37 магистралей, на эти цели потратят 1 млрд рублей.
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