Индексы на Уолл-стрит выросли после выхода хороших экономических отчетов США

На 16:54 МСК индекс голубых фишек Dow повысился на 114 пунктов или на 0,48% до 23963,07, S&P 500 вырос на 20 пунктов или на 0,32% до 2613,45, а высокотехнологичный Nasdaq 100 поднялся на 78 пунктов или на 0,05% до 6945,73.

На прошлой неделе число первичных заявок на получение пособий по безработице в США снизилось до минимума за 45 лет, что предполагает усиление экономики страны.

Судя по отчету Министерства труда США число первичных заявок на получение пособий по безработице снизилось на 12 тыс. до 215 тыс. за неделю, которая завершилась 24 марта. Это наименьшее значение с января 1973 года.

Цены на акции технологических компаний изменились незначительно после резкого снижения на этой неделе. Компания Facebook (NASDAQ:FB) попала под огонь критики после утечки данных 50 млн пользователей в пользу третьей компании, которая рассылала им политическую рекламу. В среду Facebook представила новые инструменты, позволяющие пользователям настраивать объем личной информации, предоставляемый в открытом доступе.

Акции Facebook повысились на 1,25%, акции Apple (NASDAQ:AAPL) — на 0,72%, а акции Dropbox Inc (NASDAQ:DBX) — на 1,44%. Акции производителя самолетов Boeing (NYSE:BA) выросли на 1,30%, а акции Intel (NASDAQ:INTC) — на 1,18%.

Акции Amazon.com (NASDAQ:AMZN) снизились на 3,73% после сообщений о том, что президент США Дональд Трамп выразил необходимость ужесточить налоговый режим для этой компании. Акции Tesla (NASDAQ:TSLA) просели на 2,78%, акции Netflix (NASDAQ:NFLX) опустились на 2,19%.

Европейские фондовые рынки выросли. Французский CAC 40 повысился на 38 пунктов или на 0,75%, германский DAX поднялся на 114 пунктов или на 0,95%, а лондонский FTSE 100 вырос на 17 пунктов или на 0,25%. Индекс Euro Stoxx 50 вырос на 36 пунктов или на 1,11%, а испанский IBEX 35 подскочил на 65 пунктов или на 0,68%.

Фьючерсы на золото снизились на 0,06% до $1323,4, а фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,23% до $64,53 за баррель. Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, снизился на 0,16% до 89,62.