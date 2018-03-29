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Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго в марте снизился до 57,4
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Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго в марте снизился до 57,4 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Согласно данным опубликованного в четверг отчета, производственная активность в районе Чикаго в марте замедлилась сильнее прогнозов.
Согласно данным MNI Indicators, индекс деловой активности (PMI) в Чикаго снизился до 57,4 после значения 61,9 в феврале.
Аналитики ожидали в марте повышения этого показателя до 62,1.
Показатель выше 50 означает, что деловая активность растет, а показатель ниже 50 — что она снижается.
Индекс деловой активности PMI Чикаго публикуется чикагским подразделением ISM и дает оценку экономической активности в штатах Иллинойс, Индиана и Мичиган.
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