Калининградский комбинат проведет аукцион по продаже янтаря

Калининградский янтарный комбинат (входит в Госкорпорацию Ростех ) 27 апреля 2018 года проведет очередной аукцион для переработчиков сырья.

Согласно тексту документа аукциона на продажу будет выставлен поделочный янтарь различной массы. Минимальная стоимость лота составляет около 3 тыс. рублей, максимальная — достигает 9 млн рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 28 марта до 24 апреля, а сами торги состоятся 27 апреля 2018 года по адресу: Калининградская область, пгт. Янтарный, ул. Советская, д. 72, гостиница «Беккер».

Как сообщалось ранее, в 2018 году Калининградский янтарный комбинат планирует организовать пять аукционов и реализовать от 30 до 45 тонн янтаря-сырца. Первый в этом году аукцион для переработчиков янтаря уже состоялся в марте, следующие пройдут в апреле, августе и ноябре 2018 года.

Напомним, что в прошлом году комбинат провел четыре открытых аукциона, на которых было реализовано янтаря на сумму свыше 223 млн рублей. Помимо открытых аукционов, предприятие реализовало 170 тонн янтаря через биржевые торги на электронной площадке АО «Биржа „Санкт-Петербург“

»На сегодняшний день все площадки, на которых продается янтарь, открыты. Это и биржа Санкт-Петербурга , это и аукционы для переработчиков. Сейчас мы готовим аукцион для художников и мелких производителей. В этом году, буквально 6 марта, мы провели аукцион на годовую потребность в янтаре. Я считаю, что та торгово-сбытовая политика, которая на сегодняшний день работает, наиболее прозрачная, абсолютно не коррупционная, и я считаю, что это наша большая удача», — рассказал недавно в программе «Вести-Интервью» гендиректор предприятия Михаил Зацепин

Всего по итогам 2017 года Калининградский комбинат реализовал 544 тонны янтаря. Для сравнения в 2016 году — 130 тонн, а в 2015 — 310 тонн. Как отметили в пресс-службе предприятия, в прошлом году добыча и производство товарного янтаря увеличилось в 1,5 раза — было добыто 453 тонны янтаря.