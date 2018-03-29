В 2017 году в России сократилось количество сотовых абонентов

В 2017 году в России было продано 109 млн sim-карт, рассказал «Ведомостям» партнер AC&M-Consulting Антон Погребинский . Это примерно на 8% меньше, чем в 2016 г. При этом количество сотовых абонентов в России (по числу активных sim-карт) по сравнению с 2016 г. уменьшилось примерно на 0,1% до 255,4 млн Проникновение сотовой связи составило 179%.

Москве количество пользователей сотовой связи выросло примерно на 2,8% до 45,9 млн (проникновение — 247%).

Абонентская база в России не растет вследствие насыщения рынка, отмечает партнер AC&M-Consulting Антон Погребинский. Подавляющее большинство новых sim-карт используется очень недолго, после чего они выбрасывается и берутся новые, говорит он.