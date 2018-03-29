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В 2017 году в России сократилось количество сотовых абонентов
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В 2017 году в России сократилось количество сотовых абонентов 

Ведомости 27 минут назад
В 2017 году в России было продано 109 млн sim-карт, рассказал «Ведомостям» партнер AC&M-Consulting Антон Погребинский. Это примерно на 8% меньше, чем в 2016 г. При этом количество сотовых абонентов в России (по числу активных sim-карт) по сравнению с 2016 г. уменьшилось примерно на 0,1% до 255,4 млн Проникновение сотовой связи составило 179%.
В Москве количество пользователей сотовой связи выросло примерно на 2,8% до 45,9 млн (проникновение — 247%).
Абонентская база в России не растет вследствие насыщения рынка, отмечает партнер AC&M-Consulting Антон Погребинский. Подавляющее большинство новых sim-карт используется очень недолго, после чего они выбрасывается и берутся новые, говорит он.
Из отчета AC&M-Consultung следует, что в 2017 г. 31% российских сотовых абонентов пользовались услугами МТС, 29% — «Мегафона», 23% — «Вымпелкома», 16% — «Т2 РТК Холдинга» (Tele2). Доли рынка в Москве AC&M не раскрывает.
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