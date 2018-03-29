США на пороге стагфляции

Москва , 29 марта — «Вести. Экономика». Еще пару месяцев назад финансовые рынки опасались, что Федеральная резервная система неверно оценивает риски ускорения инфляции и вынуждена будет более агрессивно повышать ставки. Чем все обернулось? Эти опасения в итоге вылились в сильнейшую распродажу американского госдолга с последствиями, спровоцировавшими обвал фондового рынка в феврале. В январе, напомним, американская экономика создала достаточно много рабочих мест, а потребители тратили деньги, что называется, как пьяные матросы: уровень сбережений опустился до минимума. Прошло совсем немного времени, но ситуация резко изменилась. Вышедшие сегодня данные по личным расходам и доходам говорят о том, что все эти зеленые ростки зачахли. Во-первых, core PCE — любимый индикатор Федрезерва для оценки инфляции — в феврале показал рост на 1,7%, что стало максимумом с апреля прошлого года. Инфляция действительно есть, но есть и реакция потребителей. Уровень сбережений подскочил на 3,4% — максимум с августа. То есть домохозяйства больше не стремятся тратить все свои деньги. Кроме того, расходы отстают от доходов уже достаточно длительное время, а значит, американские потребители напуганы.

Zerohedge

Возможно, дело в заработной плате. Достигнув максимума в декабре, рост заработной платы для двух рабочих групп — сотрудников частного сектора и госслужащих — снижался два месяца подряд, подтверждая опасения многих экспертов, а именно, что недавний период увеличения заработной платы закончился и теперь начинается замедление.

Zerohedge

Как следствие вышесказанного — снижение запланированных покупок домов, автомобилей и оборудования.

Zerohedge