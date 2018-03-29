Ещё
Попытку незаконно ввезти в РФ из Польши часы Rolex за 11,2 тыс. евро пресекли на таможне в Шереметьево
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Попытку незаконно ввезти в РФ из Польши часы Rolex за 11,2 тыс. евро пресекли на таможне в Шереметьево 

Агентство «Москва» 39 минут назад
Прилетевший из Польши в российскую столицу гражданин США пытался незаконно ввезти в РФ часы Rolex стоимостью более 11,2 тыс. евро, сообщили в пресс-службе Шереметьевской таможни.
«В ходе проведения таможенного контроля на пассажирском рейсе из Польши сотрудники Шереметьевской таможни (ФТС России) остановили 56-летнего гражданина США, который пытался незаконно провезти через таможенную территорию ЕАЭС дорогостоящие наручные часы известного бренда. В ходе проведения устного опроса мужчина заявил, что в поездке приобрел наручные часы Rolex, снял их с руки и предъявил к таможенному осмотру. В своем объяснении пассажир пояснил, что часы он приобрел в день прилета в Варшаве и предъявил чек, по которому и была определена таможенная стоимость товара в размере 46 тыс. 971 польских злотых, что по курсу ЦБ РФ составило 11 тыс. 239 евро», — говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что в действиях пассажира усматриваются признаки правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ («Недекларирование по установленной форме (устной, письменной) товаров подлежащих декларированию»).
«Шереметьевская таможня напоминает, что беспошлинно можно ввезти товары для личного пользования, перемещаемые воздушным транспортом, стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 10 тыс. евро и общим весом до 50 кг. В случае превышения необходимо заполнить декларацию и уплатить таможенную пошлину», — заключили в ведомстве.
Агентство «Москва»: последние новости
Центробанк снизил ключевую ставку до 7,25% с 26 марта Организаторы «Часа Земли» ожидают, что в акции примут участие не менее 30 млн россиян ФАС может потребовать от «Мегафона» продать ряд салонов связи при одобрении сделки по покупке «Связного»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово122
Юлия Скрипаль пошла на поправку127
Украина дала ответ по выдаче пранкера279
Китай готовит для США ответный удар108
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну316
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение