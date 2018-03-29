Попытку незаконно ввезти в РФ из Польши часы Rolex за 11,2 тыс. евро пресекли на таможне в Шереметьево

«В ходе проведения таможенного контроля на пассажирском рейсе из Польши сотрудники Шереметьевской таможни (ФТС России) остановили 56-летнего гражданина США, который пытался незаконно провезти через таможенную территорию ЕАЭС дорогостоящие наручные часы известного бренда. В ходе проведения устного опроса мужчина заявил, что в поездке приобрел наручные часы Rolex, снял их с руки и предъявил к таможенному осмотру. В своем объяснении пассажир пояснил, что часы он приобрел в день прилета в Варшаве и предъявил чек, по которому и была определена таможенная стоимость товара в размере 46 тыс. 971 польских злотых, что по курсу ЦБ РФ составило 11 тыс. 239 евро», — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что в действиях пассажира усматриваются признаки правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ («Недекларирование по установленной форме (устной, письменной) товаров подлежащих декларированию»).

«Шереметьевская таможня напоминает, что беспошлинно можно ввезти товары для личного пользования, перемещаемые воздушным транспортом, стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 10 тыс. евро и общим весом до 50 кг. В случае превышения необходимо заполнить декларацию и уплатить таможенную пошлину», — заключили в ведомстве.