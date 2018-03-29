У Афин и Москвы есть возможности для наращивания экономических отношений, уверен посол Греции в РФ

Позитивная динамика развития национальных экономик, а также духовно-культурная общность наших стран способствуют укреплению бизнес-отношений между Россией Грецией , заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Греческой Республики в РФ Андреас Фриганас

Народные хозяйства России и Греции демонстрируют позитивные сигналы в плане их состояния и перспектив развития, констатировал Андреас Фриганас, выступая на встрече представителей деловых кругов двух стран 29 марта в Москве . «Ранее по различным причинам российская и греческая экономики подверглись давлению. Но сейчас они возвращаются на путь развития», — подчеркнул дипломат.

Посол отметил, что бизнес-отношения в первую очередь определяются экономическими показателями. «Никто не занимается бизнесом, если цифры отрицательные», — сказал он. Но при этом, продолжил Андреас Фриганас, нельзя сбрасывать со счетов ещё один фактор — духовную и культурную общность России и Греции.

Так, по словам дипломата, духовную близость наших народов всегда ценят греки, приезжающие в РФ. Равно как, например, и 900 тысяч российских туристов, посетивших Элладу в прошлом году. Именно в этих рамках — духовной общности и положительной экономической почвы — развиваются деловые контакты между нашими странами, подчеркнул Андреас Фриганас.

Прошлый год оказался благоприятным для торгово-экономических отношений России и Греции, констатировал исполнительный вице-президент Греческой федерации предприятий Панайотис Хассапис. В 2017 году товарооборот между нашими странами составил 3,7 миллиарда долларов США. При этом подавляющая часть в двусторонней торговле — 3,4 миллиарда — пришлась на российский экспорт.

По данным Федеральной таможенной службы России, в прошлом году РФ преимущественно экспортировала в Грецию минеральное топливо, нефть и продукты их перегонки (72,4 процента от общего объёма), а также металлы и изделия их них. Основная доля греческих поставок в нашу страну пришлась прежде всего на продукцию химической промышленности, продовольственные товары, металлы, машины и оборудование.